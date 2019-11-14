Стало известно, чего Анджелина Джоли не может простить Брэду Питту (фото)

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Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались еще в сентябре 2016 года. С тех пор супруги все еще не оформили до конца свой развод, хотя уже официально получили статус не состоящих в браке людей. Несмотря на то, что прошло уже довольно много времени и страсти должны были бы поулечься, Джоли все еще далека от мысли помириться с супругом и наладить с ним дружеские отношения — даже ради блага детей.

Как сообщает издание Us Weekly, актриса затаила на Питта обиду, обвиняя его в том, что он «перевернул вверх дном» ее собственную жизнь, а также жизнь шестерых их детей. Анджелина хочет, чтобы он в полной мере осознал это и признал свою ответственность.

Джоли крайне недовольна тем, что Брэд выступает против того, чтобы дети постоянно были вместе с ней в разъездах по разным странам. Ранее она призналась изданию Harper's Bazaar, что ей очень нравится жить за границей, но из-за Питта ей придется обоcноваться в Лос-Анджелесе — поскольку он хочет регулярно видеться с детьми, и суд поддержал его требования.

В настоящее время Джоли работает в Испании на съемках фильма «Вечные». И дети сопровождают ее в поездке. Ранее во время тура, рекламирующего новый фильм Джоли «Малифисенты 2», ее сыновья и дочери также путешествовали вместе с ней.

До развода семья также вела преимущественно кочевой образ жизни — из-за непоседливости Джоли. Брэд хотел, чтобы у детей была стабильность, но супруга уверяла, что у их отпрысков идеальное детство: они имеют возможность познакомиться с различными культурами и увидеть столько всего нового.

После развода Питт сначала дал согласие на то, чтобы дети жили за границей. Однако потом изменил свои условия. Он не против того, чтобы дети регулярно выезжали за границу, но у них должен быть постоянный дом в США. Решение Брэда по-настоящему взбесило и расстроило Джоли.

«Это не позволяет ей распоряжаться собственной жизнью. Анджелина — гражданка мира. У нее есть дом в Камбодже. Она строит дом в Африке, и хотела бы растить своих детей за океаном. Но Брэд на это не согласен и ясно дал понять, что эта тема не может быть предметом для переговоров. Теперь она должна жить в Лос-Анджелесе — до тех пор, пока близнецам не исполнится по 18 лет…», — говорит источник издания. Младшим детям Джоли и Питта, двойняшкам Ноксу и Вивьен, сейчас 11 лет.

Ранее Анджелина говорила, что вообще не хотела выходить замуж за Питта, и что он ее к этому принудил. Трижды разведенная кинозвезда больше никогда не собирается идти под венец.

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