Стиль жизни

Козерогов ждет приятная встреча, а Близнецов — выигрыш: гороскоп на 26 декабря для всех знаков зодиака

В четверг, 26 декабря, хорошо заниматься искусством и ходить на свидания.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 26 декабря для всех знаков зодиака.

Читайте также: Гороскоп любви на 2020 год для всех знаков зодиака

Овен

Хороший день для отдыха, флирта, резкой смены обстановки.

Удастся решить все личные проблемы и разобраться в собственных чувствах.

Телец

Звезды советуют Тельцам не переживать из-за мелочей, а сохранять хладнокровие, тогда им удастся справиться быстро с любыми трудностями.

Будьте осторожнее в обращении с техникой и электричеством.

Близнецы

Велик риск сильно обидеть кого-то из близких родственников.

Возможен неожиданный выигрыш, победа в конкурсе. Неплохой день для спортивных соревнований.

Рак

На работе все будут пытаться вами руководить. День располагает к мотовству и спонтанным расходам.

Возможен внезапный визит гостей.

Лев

День принесет много неприятных и неожиданных событий. Чья-то невоспитанность может очень ранить. Решение проблем нужно искать в нетрадиционной сфере.

Дева

Возможно, вы получите неожиданные, но очень заманчивые предложения.

Можно заключать небольшие сделки, вести переговоры, возобновлять приятельские связи.

Весы

У Весов могут возникнуть небольшие трудности там, где они их меньше всего ждут. День для вас будет связан с потерей уверенности в своих силах.

Скорпион

День удачен для рискованных начинаний, в том числе в личной сфере.

Во второй половине дня будьте осторожны — возрастет вероятность травм.

Стрелец

Не самый благоприятный день для сложных разговоров. Будьте осторожны, демонстрируя чувства, особенно деструктивные (ревность, досаду, гнев).

Козерог

День на работе пролетит очень быстро, подарив вам самоудовлетворение.

Возможно, вы встретитесь с человеком, по которому давно скучали.

Водолей

Звезды советуют доверять только самым близким. Возможны в этот день и финансовые потери, а ваши покупки едва ли будут удачными.

Рыбы

Не лучшее время для излишней придирчивости. День благоприятен для поездок, визитов, неформальных встреч.

Хорошего вам дня!

Читайте также лунный гороскоп на неделю.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter