Стиль жизни

Самый богатый человек в мире Джефф Безос, основатель компании Amazon, отдыхает вместе со своей подругой Лорен Санчес на яхте у берегов острова Сен-Бартелеми в Карибском море. Компанию им составляет также бывшая жена Романа Абрамовича Даша Жукова.

55-летний миллиардер и его возлюбленная, которая 19 декабря отпраздновала 50-летие, гуляли по острову в повседневной одежде. Он — в голубой футболке и черных шортах. Она — в белой футболке и коротких шортах, демонстрируя натренированные ноги.

Издание Daily Mail обратило внимание на огромное бриллиантовое кольцо на пальце у Лорен, предположив, что это ранний подарок к Рождеству. В сети пошли слухи о том, что пара уже обручилась.

Джефф и Лорен, у которых начался тайный роман, еще когда оба они состояли в браке, стали открыто встречаться через некоторое время после разрыва миллиардера с его женой Маккензи, о котором стало известно в январе этого года. Супруги прожили вместе 25 лет. В браке у них родилось четверо детей.

Через день после того, как Безос объявил, что подает на развод, Лорен заявила, что также рассталась со своим мужем — голливудским агентом Патриком Уайтселло. Их бракоразводный процесс находится уже на завершающей стадии.

Безос, состояние которого на данный момент оценивается в 114 миллиардов долларов, свой развод уже оформил окончательно, бывшей супруге он оставил акции своей компании на сумму 38 миллиардов долларов. И теперь Маккензи Безос входит в список самых богатых женщин в мире.

Лорен и Джефф путешествуют по миру в свое удовольствие. Ранее «ФАКТЫ» писали, что Безос и Санчес отдыхали на яхте в Сен-Тропе.

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