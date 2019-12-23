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Спорт

Назван самый популярный футбольный клуб в Instagram и Twitter (фото)

12:31 23 декабря 2019 101
Барселона
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Каталонская «Барселона» стала по итогам 2019 года наиболее популярным футбольным клубом мира, представленным в наибольших социальных сетях — Instagram и Twitter.

По данным исследовательской компании D&F, за период с 1 января по 30 ноября страница «блау-гранас» в Instagram набрала 1,081 миллиарда отметок «нравится» и комментариев, а в Twitter 94,5 миллиона раз новостям на официальном аккаунте каталонцев ставили «лайки», ретвитили или сопровождали комментариями.

Добавим, что второе-третье места в Instagram заняли английские «Манчестер Юнайтед» (757 млн) и «Ливерпуль» (718 млн), а в Twitter следом за «Барселоной» разместились недавние соперники по финалу клубного чемпионата мира — «Ливерпуль» (87,1 млн) и бразильский «Фламенго» (86 млн).

Отметим, что «Барселона» в 2019-м стала чемпионом Испании 26-й раз в своей истории. Также каталонцы уступили в финале Кубка Испании «Валенсии» (1:2), а в полуфинале Лиги чемпионов по сумме двух матчей в драматической борьбе проиграли будущему обладателю трофея «Ливерпулю» (3:0 дома и 0:4 в гостях).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» и «Реал» впервые за 17 лет обошлись без голов в «Эль Классико».

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