«Барселона» – «Реал»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

Спорт

В среду, 18 декабря, в рамках перенесенного матча 10-го тура испанской примеры пройдет «Эль Классико» — каталонская «Барселона» сойдется в принципиальном дерби с мадридским «Реалом». Поединок пройдет на стадионе «Камп Ноу», способном вместить чуть более 99 тысяч зрителей, начало — в 21:00 по киевскому времени.

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В календарь чемпионата вмешались акции протеста

Поединок между «Барселоной» и «Реалом» изначально должен был пройти 26 октября, когда состоялись все матчи 10-го тура чемпионата Испании. Но руководство федерации приняло решение перенести матч на более позднюю дату, поскольку на тот момент столицу Каталонии охватили акции протеста из-за решения Верховного суда Испании приговорить к реальным тюремным срокам 10 политиков и бывших чиновников, открыто поддерживающих идею независимости Каталонии и принимавших участие в организации и проведении референдума по данному вопросу. В огне оказались несколько районов города, и стражи правопорядка не могли гарантировать безопасность участникам матча и болельщикам.

Новости из лазарета

Полузащитник «Барселоны» Артур пропустит матч чемпионата Испании с «Реалом». Бразилец не успеет восстановиться от растяжения мышц в области паха, полученного еще три недели назад, когда он находился в расположении национальной сборной. Ожидается, что Артур сможет сыграть за «Барселону» не раньше, чем 4 января, — против «Эспаньола» в чемпионате.

Добавим, что также из-за травмы бедра не сможет сыграть французский нападающий «блау-гранас» Усман Дембеле.

Не пустеет лазарет и у мадридцев. В предстоящем дерби Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на Эдена Азара (лодыжка), Марсело (икроножная мышца), Маркоса Асенсио (колено) и Хамеса Родригеса (колено), также под вопросом участие Лукаса (палец).

Команды в нынешнем сезоне

К отчетному поединку команды подходят с идентичными показателями в турнирной таблице — у обоих по 35 очков, но каталонцы опережают мадридцев за счет лучшей разницы мячей (43:20 против 33:12). Правда, в последних матчах соперники синхронно потеряли очки.

Каталонцы на выезде не смогли обыграть «Реал Сосьедад», борящийся за попадание в еврокубковую зону, — 2:2 (Оярсабаль, 12, с пенальти, Исак, 62 — Гризманн, 38, Суарес, 49).

«Реал» же спасся на последней компенсированной минуте гостевого поединка с «Валенсией» — 1:1 (Солер, 78 — Бензема, 90+5). Благодаря этому голу французский нападающий «сливочных» Карим Бензема догнал в гонке бомбардиров каталонца Лионеля Месси — у обоих теперь по 12 забитых мячей в чемпионате Испании.

Арбитр встречи — Алехандро Эрнандес

Арбитром предстоящей встречи назначен 37-летний Алехандро Эрнандес. В нынешнем сезоне отработал на десяти матчах в различных турнирах как в клубных турнирах, так и на уровне национальных сборных. Любит раздавать карточки футболистам — в среднем в нынешнем сезоне Эрнандес показывает 5,8 предупреждения за игру. Была у рефери, проживающего в Арресифе, что на Канарских островах, и одна встреча с «Барселоной» — в рамках 12-го тура «блау-гранас» на выезде сенсационно уступили «Леванте» (1:3).

37-летний Алехандро Эрнандес

История противостояния

История принципиального противостояния тянется с далекого 1902 года, когда команды впервые встретились между собой в рамках Кубка страны — в дебютном очном поединке сильнее оказались каталонцы (3:1). С тех пор соперники провели между собой во всех турнирах, включая товарищеские игры, 275 матчей: 115 побед у «Барселоны», 99 — у «Реала, еще 61 поединок завершился вничью, общая разница мячей — 482:446 в пользу «блау-гранас».

Отметим, что «Реал» не может обыграть «блау-гранас» в шести последних матчах во всех турнирах — последняя победа мадридцев датирована августом 2017-го, когда «сливочные» оказались сильнее в борьбе за Суперкубок Испании. В чемпионате же каталонцы не уступают принципиальному сопернику с апреля 2016-го — с того времени команды в рамках Примеры также провели шесть поединков.

Прогнозы букмекеров

Ведущие украинские и иностранные букмекеры видят «Барселону» фаворитом в предстоящем матче. Ставки на победу каталонцев принимаются с коэффициентами 1,72−1,77, в то время на триумф мадридцев — 4,30−4,40 (ничья «оценивается» в 4,20−4,30).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» и «Реал» узнали своих соперников по 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото Getty Images, ФК «Барселона», ФК «Реал»

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