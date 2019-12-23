Когда доллар будет стоить дешевле 23 гривен: прогноз экспертов

Деньги

Курсы доллара и евро продолжают падать. С пятницы, 20 декабря, доллар подешевел еще на 8 копеек, а евро — на 13 копеек. Таким образом, гривня укрепилась до уровня января 2016 года. Более того, с начала нынешнего года украинская национальная валюта выросла по отношению к доллару США на 19% и, согласно данным международного агентства Bloomberg, стала мировым лидером по темпам роста курса. Так, 23 декабря НБУ установил курсы на уровне 23,29 грн за доллар и 25,85 грн за евро. Снижаются курсы иностранных валют и на наличном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 23,06 грн, купить — по 23,32 грн, евро — сдать по 25,49 грн, купить — по 26,90 грн.

«Курс гривни несколько вырос, и с утра в понедельник, 23 декабря, торгуется на уровне 23,27 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне заявления министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова о том, что ведомство может пересмотреть курс украинской валюты к доллару в собственном макропрогнозе на 2020−2022 годы. Ранее Кабинет министров Украины заложил в государственном бюджете курс на уровне 27 грн за доллар.

Кроме того, стало известно, что «Газпром» стремится урегулировать судебные претензии с НАК «Нафтогазом», а также антимонопольные претензии с правительством Украины на 7,4 млрд долларов до 29 декабря. Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит расти и уйдет в диапазон 23,2−23,4 грн за доллар", — считает Шевчишин.



Также эксперты не исключают, что в ближайшие дни курс доллара опустится ниже отметки в 23 гривни.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне заметно упал во всех сегментах валютного рынка — на 0,9−1,1%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 23,50 до 23,29 грн (-0,9%). На межбанке курсы спроса на доллар и предложения, по данным компании «Укрдилинг», за это же время упали с 23,49—23,52 до 23,27—23,29 грн (-1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 23,31−23,54 грн до 23,06−23,32 грн (-1,1−1%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой расширилась с 1% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

Начиная с 4 декабря доллар на межбанке дешевел каждые торги. В минувшую пятницу впервые за это время доллар незначительно подрос, но уже в понедельник в начале торгов снижение доллара продолжилось, и он обновил очередной минимум с января 2016 года. Заключение пятилетнего контракта на транзит российского газа и намерение «Газпрома» вернуть до конца года 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража еще сильнее укрепят гривню в среднесрочной перспективе.

На начавшейся неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23 грн, а наличный доллар в банках — около 22,8−23,1 грн", — прогнозирует Иосуб.

Кстати, в НБУ признали заметное увеличение поступления в Украину валюты от наших граждан, работающих за рубежом. Как сообщается на странице Экспертной платформы Национального банка Украины в Facebook, facebook.com/NBUexpertplatform/ поступления, которые НБУ обозначает как оплату труда за границей, существенно выросли.

По данным экспертов, в третьем квартале 2019 года средняя зарплата штатного работника в Украине составила 382 евро. Этот показатель все еще низкий по сравнению со средним уровнем зарплаты в других странах. Например, в Чехии среднестатистический рабочий в третьем квартале 2019 года получал 1309 евро (в 3,4 раза больше, чем в Украине), в Польше — 1142 евро (в 3 раза больше), в России — 636 евро (в 1,7 раза больше).

Эксперты отметили,, судя по денежным переводам заробитчан, в 2019 году наблюдается рекордный отток рабочей силы из страны. По данным Нацбанка, за 10 месяцев текущего года они перечислили в Украину 10,5 млрд долларов. За такой же период 2018 года эта сумма составляла 9,4 млрд долларов. Начиная с июля поступления, которые НБУ обозначает как оплату труда за границей, составляют постоянную величину — 1,12−1,17 млрд долларов ежемесячно.

По мнению экспертов, в определенной степени это может объясняться сокращением разрыва в уровне зарплат со странами, куда традиционно направляется больше всего украинских трудовых мигрантов. Ведь с конца 2016 года средние зарплаты в евроэквиваленте на территории России выросли лишь на 9%, в Польше — на 18%, в Чехии — на 20%. Хотя в Украине такой рост составил 85% благодаря увеличению номинальных зарплат и ревальвации гривни, отмечают эксперты НБУ.

Стоит отметить, что роль валютных инвестиций от украинских трудовых мигрантов может оказаться гораздо более значительной, чем считают в Нацбанке.

«Если верить статистике, то в 2018 году украинцы, работающие за рубежом, перевели в страну 11,4 млрд долларов, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. - Сколько этих людей, никто точно не знает, цифры разнятся. Например, Минсоцполитики в 2018 году оценивало, что 3,2 млн украинцев постоянно работали за рубежом, а с учетом сезонных работников цифра доходила до 9 млн. Но давайте усредним, пусть будет 5 млн постоянно работающих за рубежом украинцев. И, по официальным данным, выходит, что в среднем каждый работающий за границей гражданин ввез в страну всего 2 280 долларов за весь 2018 год, или же по 190 долларов в месяц. Однако в НБУ посчитали, что в 2018 году в страну от трудовых мигрантов было переведено 14,3 млрд долларов. Даже с этой цифрой выходит, что один трудовой мигрант переводил в страну в среднем 240 долларов в месяц.

Здравый смысл подсказывает мне, что этот показатель не соответствует действительности. Просто 240 долларов в месяц — это сумма, которую финансовые власти страны смогли посчитать. Но есть деньги, которые просто невозможно подсчитать. Ведь если человек везет наличные, а не делает банковский перевод, провозить их без декларирования, поскольку сумма меньше 10 тысяч долларов, то их почти невозможно учесть. Они статистикой и не учитываются. А таких денег может быть больше, чем тех, которые идут официально. Таким образом, в действительности трудовые мигранты переводят не 280 долларов в месяц, а гораздо больше.

А если это так, то в Украину в виде наличных может дополнительно поступать и 10, и даже 20 млрд долларов в год, которые вообще никак не учтены. И общий объем денег (с учетом официальных данных), которые люди привозят в страну, может превышать 30 млрд долларов в год. Трудовые мигранты на сегодняшний день — самая большая «отрасль» в украинской экономике, даже если сравнивать с сельским хозяйством или металлургией. И в этой отрасли занято наибольшее количество людей, средние доходы которых, скорее всего, выше, чем у тех, кто работает в Украине. Справедливо было бы считать, что вклад именно этой «отрасли» в приток капитала в страну наиболее весомый, но эта экономика в значительной степени скрыта от взора статистики.

Плюс к этому важно понимать, что деньги от экспорта, средства трудовых мигрантов, ввезенные в страну, не обязательно всегда трансформируются в гривню. И приток валюты не равен конвертации этой валюты в гривню. Деньги в валюте могут спокойно лежать под матрасом в виде резервов. Причем эти резервы есть у всех: у домохозяйств, компаний, банков и государства. И резервы — меняющаяся величина. Денежный валютный резерв может как расти, так и падать.

Поэтому, условно говоря, можно представить себе огромный резервуар, скажем «бочку», в которую постоянно вливаются деньги от экспорта, мигрантов, вложений нерезидентов в Украину и так далее. Так вот, для курса гривни важно не то, сколько денег попадает в «бочку», они ведь все могут стать просто валютными резервами. Важно то, сколько из этой «бочки» продается валюты, и эта цифра часто не соответствует общему притоку валюты в страну", — отметил Федоров.

Стоит отметить, что существенное укрепление национальной валюты пока почти не влияет на стоимость товаров и продуктов питания в украинских магазинах. А некоторые товары продолжают дорожать. По мнению представителей бизнеса, главная причина того, что цены на импортные товары не снижаются вслед за курсом доллара, — это недоверие предпринимателей к обоснованности укрепления гривни.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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