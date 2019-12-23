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В России на школьной линейке тюремный спецназ показал, как разгоняет митинги (видео)

12:40 23 декабря 2019 215
Бойцы ФСИН в школе Златоуста
Инф. «ФАКТОВ»

В российском городе Златоуст (Челябинская область) на школьную линейку пригласили спецназ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), бойцы которого показали детям приемы по разгону митинга. До этого в сеть слили видео с «тренировки» в Татарстане, где росгвардейцы показывали похожие приемы на школьниках.

«Спецназ ФСИН показывает пятиклассникам на посвящении в кадеты приемы разгона митингов. Учат детей жестокости, а потом удивляются, что они животных расчленяют и шутинги в школах устраивают», — говорится в комментарии к видео из Златоуста, которое в соцсетях опубликовал «Лентач».

Местные ресурсы сообщают, что родители школьников узнали о такой «наглядной демонстрации» лишь после того, как видеосюжеты с линейки показали на телевидении. Говорят, что после этого руководство школы вызвали в мэрию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одной из гимназий в Петербурге (Россия) на линейке в День знаний сотрудники ОМОНа показывали школьникам, как они задерживают людей.

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