- 15:21 Метели и сильный ветер: синоптик рассказала, какой будет погода в начале недели
- 15:12 Тайсон Фьюри: Мама родила меня на три месяца раньше срока, я весил всего 450 граммов
- 15:05 Образовались километровые очереди: стало известно о коллапсе на границе с Польшей
- 15:00 Биатлон в Анси: онлайн-видеотрансляция женского масс-старта
- 14:53 На Шулявском мосту в Киеве начали укладывать асфальт: опубликовано видео
- 14:36 Под Николаевом ловелас утопил невесту, приехавшую к нему со свадебным платьем и кольцами
- 14:10 Тренируются на школьниках: в сеть попало жуткое видео учений Росгвардии
- 14:07 Оккупанты устроили переполох на Крымском мосту и перекрыли Керченский пролив: что происходит
- 13:28 Застали на горячем: в Кривом Роге мужчина совращал 5-летнюю внучку
- 13:09 Хабиб третий раз стал отцом
- 13:08 Доллар будет падать: озвучен прогноз курса валют на новую неделю
- 13:01 Близнецов ждет успех, а Дев — неприятности: гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака
Тренируются на школьниках: в сеть попало жуткое видео учений Росгвардии
В сети опубликовали видео, снятое в России, на котором видно, что бойцы Росгвардии учатся разгонять митингующих на школьниках. Видео опубликовали в Instagram.
Вот такие «учения» проводятся росгвардией на школьниках 9 класса Новотроицкой Школы Тукаевского района Татарстана. Сборы по линии МВД и учащихся. Задача сотрудников МВД была научиться действовать при массовых беспорядках молодежи. Учеников просили нападать на росгвардию вооруженную щитами, те, в свою очередь, скручивали и давали отпор ученикам 9 класса. ️ Как вы считаете, это нормально? К какому разделу школьной программы это относится? Как регламентируется? Необходимо ли было хотя бы взять письменное соглашение родителей учеников? @rusminnikhanov @mycitychelny @tatarstan_official @mon.rt @minobrnauki_russia
«Вот такие „учения“ проводятся росгвардией на школьниках 9 класса Новотроицкой Школы Тукаевского района Татарстана. Сборы по линии МВД и учащихся. Задача сотрудников МВД была научиться действовать при массовых беспорядках молодежи. Учеников просили нападать на росгвардию вооруженную щитами, те, в свою очередь, скручивали и давали отпор ученикам 9 класса», — говорится в описании видео.
В сети активно обсуждают этот случай.
«Что за безобразные учения на детях! Чему учат детей? — Оказывать сопротивление? Некомпетентность со стороны сотрудников, дети несовершеннолетние, это не учебные пособия и на них нельзя отрабатывать навыки… Как школа вообще допустила такие учения!!!» — написал один из пользователей.
«Родителям, можно смело писать в прокуратуру на директора и руководство Росгвардии. Это кошмар! Уже на детях учатся», — добавил второй.
«Страшно становится детей в школу отправлять», — поделилась опасениями одна из пользователей.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в оккупированном Россией Севастополе оккупанты из ОМОН «Беркут» провели в детском лагере «Ласпи» показательное выступление. Российские оккупанты продемонстрировали детям оккупированного Крыма образцы вооружения, экипировки и технических средств из арсенала своих подразделений. Кроме того, детям показали документальный фильм «об истории Росгвардии и задачах, стоящих перед росгвардейцами Крыма и Севастополя».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.