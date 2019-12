Тренируются на школьниках: в сеть попало жуткое видео учений Росгвардии

Вот такие «учения» проводятся росгвардией на школьниках 9 класса Новотроицкой Школы Тукаевского района Татарстана. Сборы по линии МВД и учащихся. Задача сотрудников МВД была научиться действовать при массовых беспорядках молодежи. Учеников просили нападать на росгвардию вооруженную щитами, те, в свою очередь, скручивали и давали отпор ученикам 9 класса. ‍️ Как вы считаете, это нормально? К какому разделу школьной программы это относится? Как регламентируется? Необходимо ли было хотя бы взять письменное соглашение родителей учеников? @rusminnikhanov @mycitychelny @tatarstan_official @mon.rt @minobrnauki_russia

