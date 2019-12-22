Тренируются на школьниках: в сеть попало жуткое видео учений Росгвардии

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В сети опубликовали видео, снятое в России, на котором видно, что бойцы Росгвардии учатся разгонять митингующих на школьниках. Видео опубликовали в Instagram.

«Вот такие „учения“ проводятся росгвардией на школьниках 9 класса Новотроицкой Школы Тукаевского района Татарстана. Сборы по линии МВД и учащихся. Задача сотрудников МВД была научиться действовать при массовых беспорядках молодежи. Учеников просили нападать на росгвардию вооруженную щитами, те, в свою очередь, скручивали и давали отпор ученикам 9 класса», — говорится в описании видео.

В сети активно обсуждают этот случай.

«Что за безобразные учения на детях! Чему учат детей? — Оказывать сопротивление? Некомпетентность со стороны сотрудников, дети несовершеннолетние, это не учебные пособия и на них нельзя отрабатывать навыки… Как школа вообще допустила такие учения!!!» — написал один из пользователей.

«Родителям, можно смело писать в прокуратуру на директора и руководство Росгвардии. Это кошмар! Уже на детях учатся», — добавил второй.

«Страшно становится детей в школу отправлять», — поделилась опасениями одна из пользователей.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в оккупированном Россией Севастополе оккупанты из ОМОН «Беркут» провели в детском лагере «Ласпи» показательное выступление. Российские оккупанты продемонстрировали детям оккупированного Крыма образцы вооружения, экипировки и технических средств из арсенала своих подразделений. Кроме того, детям показали документальный фильм «об истории Росгвардии и задачах, стоящих перед росгвардейцами Крыма и Севастополя».

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