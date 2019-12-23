Цекало вынудил сестру Веры Брежневой отказаться от звездной фамилии

Шоу-бизнес

Продюсер Александр Цекало, который бросил сестру Веры Брежневой ради новой молодой пассии, не только оставил Викторию с двумя детьми, но и настоял на том, чтобы бывшая жена отказалась от его звездной фамилии.

Недавно Виктория была замечена с мужчиной у одного из киевских ЗАГСов. Тогда предположили, что у нее появился новый мужчина. Оказалось, что она с юристом занималась сменой фамилии Цекало на девичью, на чем настаивал бывший муж. Ведь его новая супруга Дарина Эрвин отказывалась брать фамилию Александра, пока ее носит другая женщина.

«Александр убежден: новая жена должна носить его фамилию. Но та отказывалась и объясняла это тем, что одна Цекало до сих пор существует, ведь экс-супруга Виктория не изменила паспортные данные после развода», — сообщил инсайдер из окружения продюсера.

Говорят, Вика никак не хотела расставаться со звездной фамилией. Якобы Александр предложил ей крупную сумму.

«Саша поступил по-мужски: оставил ей дом, машину … И, между прочим, до сих пор полностью содержит семью. Но Галушка никак не хотела расставаться со звездным фамилией. С остальным ничего не оставалось — заплатил. Вика же по условиям договоренностей должна была поехать на родину, в Украину, и официально вернуть себе девичью. Чтобы все было честно, Цекало даже нанял адвокатов, которые проконтролировали процесс», — пишет «СтарХит».

Напомним, Цекало состоял в браке с Галушкой почти десять лет. У пары растет двое детей. Александр неожиданно ушел из семьи и женился на Дарине.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как Вера Брежнева поздравила сестер-близняшек Викторию и Анастасию с днем рождения.

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