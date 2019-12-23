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Две девочки вместо мальчика: Вера Брежнева показала редкое семейное фото
Популярная певица Вера Брежнева, удивившая недавно сменой имиджа, поделилась редким семейным фото. Она показала маму и сестер-близняшек Анастасию и Викторию, которым 22 декабря исполнилось 35 лет. Артистка трогательно поздравила их с днем рождения, вспомнив о тяжелом детстве.
«Если бы у нас было право выбора на небесах, в какой семье мы хотим родиться, я бы выбрала именно эту семью. Именно такую маму, такого папу и трёх сестёр. И такую жизнь, которая у нас была. Не легкая, но интересная, голодная, но дружная. Я счастлива, что у нас была многодетная семья. И что именно 22го декабря в день зимнего солнцестояния родились сразу две мои сестрички (вместо одного крупного мальчика) с этого дня прошло 35 лет. И теперь уже наши дети так же играют вместе, болтают и поддерживают друг друга. Сегодня в нашей семье праздник, и самое главное, чего я нам желаю — собираться вместе почаще», — написала Вера под семейными фото.
У певцы есть еще старшая сестра Галина, которая живет за границей. Отец семейства умер четыре года назад.
Виктория после ухода из семьи Александра Цекало одна сейчас воспитывает двоих детей.
Ранее Вера Брежнева впервые за долгое время показала младшую дочь Сару.
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