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Сестра Брежневой времени не теряет: молоденькая экс-жена Цекало сходила в ЗАГС в Киеве (фото)
После развода с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой Александр Цекало нашел утешение в объятиях молодой возлюбленной Дарины Эрвин, на которой потом и женился.
В то же время его бывшая супруга долгое время хранила молчание по поводу своей личной жизни, которая, вполне вероятно, тоже наладилась.
На это указывает фото, которое она разместила на днях в социальной сети. На нем 34-летняя женщина стоит, обнявшись с неизвестным мужчиной (его лицо Вера предусмотрительно спрятала за смайликом) рядом с ЗАГСом в Киеве.
Поклонники ту же предположили, что Галушка вновь обрела личное счастье и теперь готовится вступить в брак с таинственным избранником и засыпали вопросами сестер. Но ни Вера, ни Виктория решили не комментировать этот снимок, поэтому подписчики уже второй день гадают, что же происходит в звездном семействе, пишет «Стархит».
Издание отмечает, что и Виктория поначалу скрывала роман и с Александром Цекало. Их свадьба, состоявшаяся в 2008 году, была непубличным событием: на ней присутствовали лишь близкие друзья и родственники. Во время брака у пары родились двое детей — Александра и Михаил — но это не смогло уберечь влюбленных от расставания, которое произошло в 2018 году.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что новая жена Александра Цекало Дарина Эрвин обладает недюжинными творческими способностями: ранее она снималась в кино, а сейчас увлекается рисованием и даже имеет свою студию. Судя по наброскам и картинам модели, которые Дарина разместила в Instagram, ей интересно рисовать обнаженные натуры. Притом она и сама не стесняется наготы. Так, на одном из фото художница занята творческим процессом, и из одежды на ней присутствуют только джинсы и фартук.
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