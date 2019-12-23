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Полиция назвала причину смертельного пожара в психоневрологическом диспансере на Луганщине
Причиной пожара в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната, расположенного в Луганской области, могло стать короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщают УНН.
В издании утверждают, что, по информации Главного управления Национальной полиции в Луганской области, предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в одной из палат — там, где обнаружили погибших. Сейчас продолжается осмотр места происшествия.
Ранее председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что из-за пожара из здания эвакуировали 101 пациента. Известно о гибели четырех человек.
На месте происшествия был создан штаб по чрезвычайной ситуации, Для перевозки пострадавших направлялись даже школьные автобусы.
Ранее сообщалось, что в Старобельске арестант нагло сбежал из-под конвоя.
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