Происшествия

Полиция назвала причину смертельного пожара в психоневрологическом диспансере на Луганщине

Причиной пожара в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната, расположенного в Луганской области, могло стать короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщают УНН.

В издании утверждают, что, по информации Главного управления Национальной полиции в Луганской области, предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в одной из палат — там, где обнаружили погибших. Сейчас продолжается осмотр места происшествия.

Ранее председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что из-за пожара из здания эвакуировали 101 пациента. Известно о гибели четырех человек.

На месте происшествия был создан штаб по чрезвычайной ситуации, Для перевозки пострадавших направлялись даже школьные автобусы.

Ранее сообщалось, что в Старобельске арестант нагло сбежал из-под конвоя.

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