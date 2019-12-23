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"Путин может на него полностью рассчитывать": СМИ "раскопали" шпионское прошлое главы Nord Stream
Матиас Варниг — руководитель компании Nord Stream, которая столкнулась с проблемами строительства газопровода в Европу в обход Украины из-за санкций США, является другом российского президента Владимира Путина и бывшим агентом Штази (службы госбезопасности ГДР).
Как сообщает «Лига» со ссылкой на немецкое издание Der Standard, Матиас Варниг управляет компанией с 2006 года и имеет более тесные связи с Путиным, чем экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.
«Есть еще один немец, на которого Путин может полностью положиться: Матиас Варниг, глава российского газопровода Nord Stream 2», — пишет издание и подчеркивает, что в отличие от Шредера, Варниг малоизвестен и работает «в фоновом режиме», и что на службу безопасности ГДР Штази он работал с 1974 года под псевдонимом «Артур».
Der Standard утверждает, что два бывших агента (Путин был в Дрездене в качестве сотрудника КГБ) стали друзьями еще до падения Берлинской стены. А после воссоединения Германии в 1990 году Варниг работал в Dresdner Bank, который в 1991 году открыл представительство в Санкт-Петербурге. «В то время Путин был там официальным лицом и отвечал за внешние связи», — пишет издание.
Также отмечается, что Варниг помог Путину, когда его жена Людмила пострадала в 1993 году в ДТП: операция была проведена в Германии за счет средств Dresdner Bank. В 2012 году Путин наградил своего немецкого друга «Орденом чести». Издание утверждает, что у Матиаса Варнига есть квартира в Москве, хотя он постоянно проживает с супругой в Баден-Вюртемберге.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении России. В частности, речь идет о газопроводах «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Фото с сайта https://www.nord-stream2.com.
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