Строительство "Северного потока -2" остановлено: подрядчик срочно убрал оттуда свои корабли

Мир

Корабли швейцарской компании Allseas, из-за американских санкций, покинули район строительства газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.

Как передает агентство Bloomberg, представитель Allseas отказался отвечать, как долго продлится пауза в строительных работах.

В то же время официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заверил, что государство не будет вмешиваться в решение частного бизнеса относительно действий на фоне санкций из Вашингтона.

«Швейцария приняла к сведению санкции США, введенные в отношении проекта» Северный поток-2″, — подчеркнул он.

Напомним, в декабре сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 финансовый год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». А 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военную смету страны на 2020 год, которым предусмотрены антироссийские санкции.

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