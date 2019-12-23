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Мир

"Я был неправ": Джонсон сделал заявление о "перезагрузке" отношений Великобритании и России

15:54 23 декабря 2019 207
Борис Джонсон
Инф. «ФАКТОВ»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, партия которого победила на недавних парламентских выборах, заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией.

Как пишет The Spectator, Джонсон заявил, что ему очень жаль, что нельзя все начать «с чистого листа». «Я действительно считал, как и, возможно, многие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, что мы можем с Россией все начать сначала. Ведь это — великая страна, с которой мы вместе боролись Очень жаль, что я был неправ», — цитирует издание премьер-министра.

Эксклюзивный материал о политической ситуации в Великобритании «Итоги выборов в Британии: Brexit в январе, шотландцы требуют независимости (фото, видео)» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото из Википедии.

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