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"Я был неправ": Джонсон сделал заявление о "перезагрузке" отношений Великобритании и России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, партия которого победила на недавних парламентских выборах, заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией.
Как пишет The Spectator, Джонсон заявил, что ему очень жаль, что нельзя все начать «с чистого листа». «Я действительно считал, как и, возможно, многие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, что мы можем с Россией все начать сначала. Ведь это — великая страна, с которой мы вместе боролись Очень жаль, что я был неправ», — цитирует издание премьер-министра.
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Фото из Википедии.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...