Мир

"Я был неправ": Джонсон сделал заявление о "перезагрузке" отношений Великобритании и России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, партия которого победила на недавних парламентских выборах, заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией.

Как пишет The Spectator, Джонсон заявил, что ему очень жаль, что нельзя все начать «с чистого листа». «Я действительно считал, как и, возможно, многие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, что мы можем с Россией все начать сначала. Ведь это — великая страна, с которой мы вместе боролись Очень жаль, что я был неправ», — цитирует издание премьер-министра.

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Фото из Википедии.

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