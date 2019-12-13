Итоги выборов в Британии: Brexit в январе, шотландцы требуют независимости (фото, видео)

Мир

Утром 13 декабря в Великобритании были объявлены предварительные итоги внеочередных парламентских выборов. Как уже сообщали «ФАКТЫ», голосование состоялось накануне. Британцы выбирали новый состав нижней палаты парламента — Палаты общин. Выборы были инициированы премьер-министром Борисом Джонсоном, который хотел добиться для Консервативной партии абсолютного большинства.

И это ему удалось. Тори одержали убедительную победу. В Палате общин 650 мест. Консерваторы еще до завершения подсчета всех бюллетеней обеспечили себе минимум 361 место. Это дает им возможность сформировать однопартийное правительство и проводить через парламент практически любые решения.

Лейбористы во главе с Джереми Корбином показали худший результат с 1935 года. Пока у них всего 203 мандата. Корбин признал поражение, но не согласен с тем, что партия потерпела поражение из-за его ошибочной стратегии. Тем не менее, он заявил, что на следующие выборы лейбористов поведет другой человек. Иными словами, Корбин подает в отставку.

Шотландская национальная партия получила 48 мандатов. Это ее лучший показатель за всю историю. Лидер партии Никола Стерджен не скрывала ликования.

Она заявила, что шотландцы выдали ей мандат на проведение нового референдума о независимости. «Шотландия очень ясно дала понять: мы не хотим власти Бориса Джонсона, и мы не хотим выходить из Евросоюза», — заявила Стерджен.

Если перспективы проведения шотландского референдума весьма туманны, то со вторым референдумом по Brexit теперь вся предельно ясно — его не будет! Джонсон, принимая поздравления, заявил, что консерваторы быстро проведут через Палату общин ратификацию договора о выходе Великобритании из состава ЕС. Это соглашение премьер-министр подписал в октябре в Брюсселе, но старый состав нижней палаты британского парламента отказался утвердить документ и обязал Джонсона просить ЕС о новой отсрочке. Брюссель предоставил ее до 31 января 2020 года. И в этот день, как теперь утверждает Борис Джонсон, Brexit, наконец, состоится.

На самом деле, 31 января начнется переходный период, согласованный Лондоном и Брюсселем. Он необходим, чтобы к новым взаимоотношениям между Британией и другими странами Европы привыкли все — и чиновники, и представители бизнеса, и простые граждане. Договор о Brexit предполагает возможность продления переходного периода в случае необходимости, но Джонсон уверен, что это не потребуется.

Триумфатор Борис Джонсон со своей подругой Кэрри Симондс

Сторонники Brexit ликуют. Первое, на что они указывают сомневающимся — это курс английского фунта. Вечером 12 декабря, как только стали известны данные экзит-полов, британская валюта резко подорожала по отношению к американскому доллару и евро. Скачок курса фунта к доллару составил 2,7 процента и достиг отметки 1,35 доллара за фунт. Соотношение с евро выросло на 2 процента в пользу британской валюты.

Британские СМИ теперь анализируют причины успеха Джонсона на выборах. Ведь еще накануне голосования опросы общественного мнения показывали постоянный рост числа избирателей, намеревавшихся поддержать лейбористов. А Корбин уверял, что ни за что не пустит тори за «красную черту». Имелось в виду количество мандатов, которое давало консерваторам абсолютное большинство в Палате общин. Теперь лидер лейбористов во всем винит Brexit. Якобы вопрос о «разводе» с Брюсселем настолько поляризовал эти выборы, что ни о какой нормальной политической дискуссии речь уже не шла. В этом Корбин прав, вот только непонятно, почему он не сделал такой вывод раньше и не предпринял соответствующие меры. Его много раз прямо спрашивали, как он относится к Brexit, но лидер лейбористов так и не ответил на вопрос, который больше всего волновал избирателей.

Лидер лейбористов Джереми Корбин уходит в отставку

Зато Джонсон построил всю свою предвыборную кампанию на проблеме выхода страны из состава ЕС. Его штаб снял несколько весьма удачных агитационных роликов. Особенно понравился избирателям тот из них, в котором лидер консерваторов обыграл сцены из популярной британской рождественской комедии «Реальной любовь». В картине в этом эпизоде поклонник героини Киры Найтли объясняется ей в любви с помощью написанных фломастером на листах бумаги нескольких фраз. Джонсон повторил эту сцену. Его «объяснение в любви» тронуло сердце британских избирателей.

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