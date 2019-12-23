Дело Шеремета: подозреваемого Антоненко оставили под арестом (фото)

Происшествия

Ветеран АТО и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), арестованный по подозрению в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, оставлен под стражей. Такое решение 23 декабря вынес Киевский апелляционный суд.

Защита Антоненко не добилась изменения меры пресечения. Подследственный должен будет находиться в СИЗО до 8 февраля 2020 года.

Заседание по делу Антоненко перенесли в малый зал, где могли присутствовать лишь 35 человек. Всем остальным, пришедшим поддержать музыканта, приказали покинуть помещение.

Напомним, в день апелляции Антоненко полиция раскрыла результаты взрывотехнической экспертизы. Было обнаружено, что на мине Антоненко были найдены следы такого же вещества, как при взрыве автомобиля Шеремета. Экспертизу уже успели раскритиковать, поскольку взрывчатка такого типа фигурирует в большинстве взрывов с использованием промышленных мин и самодельных устройств.

Фото Леся Литвинова/Facebook

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