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Украина

В Луганской области объявлен траур в связи со смертельным пожаром в психоневрологическом интернате

17:13 23 декабря 2019 172
Траур
Инф. «ФАКТОВ»

В связи с пожаром, который произошел в Старобельском областном психоневрологическом интернате и принес человеческие жертвы, председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай распорядился объявить 23 декабря днем траура.

Пресс-служба облгосадмиистрации сообщает, что в этот день в Луганской области приспустили флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также государственных учреждений области.

Глава области рекомендовал отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий и внести изменения в теле- и радиопередачи.

Ранее сообщалось, что полиция озвучила версию причины возгорания в здании Старобельского областного психоневрологического интерната. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в одной из палат, где затем обнаружили тела погибших. Всего погибло четыре человека.

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