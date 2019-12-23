Герус начал кампанию по уничтожению энергетики: официальное обращение депутатов Энергодара

Украина

Городской совет Энергодара, в котором расположены Запорожские атомная и тепловая электростанции, требует запретить импорт российской электроэнергии в Украину по всем сегментам рынка. Об этом говорится в официальном письме депутатов горсовета президенту Владимиру Зеленскому по законопроекту № 2233.

«Принятый 04.12.2019 Верховной Радой Украины законопроект № 2233 «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электроэнергии», по словам того же Геруса, отменяет импорт электроэнергии по двусторонним договорам с Россией, однако это утверждение не соответствует действительности, поскольку теперь существуют две нормы, касающиеся импорта электроэнергии из Российской Федерации, которые противоречат друг другу», — подчеркнули депутаты.

По их мнению, деятельность председателя Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ наносит значительный вред украинской энергетике.

«Направляя денежные средства из Украины, председатель комитета Герус собственными руками начал убийственную кампанию по уничтожению украинской энергетики и экономики, поскольку, чем больше украинской электроэнергии было замещено, тем больше появилось возможностей для давления на нашу страну», — отмечается в письме.

Депутаты подчеркивают, что в Энергодаре расположены два крупных энергетических объекта — Запорожские АЭС и ТЭС, на которых вырабатывается каждый пятый киловатт в Украине, а каждая вторая семья связана с энергогенерирующим предприятием. Поэтому вопрос замещения электрической энергии отечественного производства российской является «актуальным и судьбоносным». Поэтому в письме горсовет требует от президента: «Не допустить потерь объемов производства на энергогенерирующих предприятиях Украины. На основании пункта 30 статьи 106 Конституции Украины заветировать принятый 04.12.2019 Верховной Радой Украины законопроект № 2233 с последующим его возвращением на повторное рассмотрение парламентом. Приложить всех усилия, чтобы импорт электроэнергии из стран, не являющихся участниками Европейского энергетического сообщества, был запрещен на все сегменты рынка».

Как сообщалось, депутаты Мирноградского горсовета в аналогичном обращении к президенту заявили, что импорт российского тока ставит под угрозу энергетическую независимость страны. По их мнению, такая ситуация является недопустимой и свидетельствует о совершении Герусом уголовного преступления против государства.

Напомним, коммерческий импорт электроэнергии из России был начат с 1 октября благодаря «поправке Геруса». За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти вдвое, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь втрое — до 12 млн кВт-ч/сутки. Объем российской электроэнергии, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к принудительному ограничению мощностей украинских электростанций.

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