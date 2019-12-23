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Герус начал кампанию по уничтожению энергетики: официальное обращение депутатов Энергодара
Городской совет Энергодара, в котором расположены Запорожские атомная и тепловая электростанции, требует запретить импорт российской электроэнергии в Украину по всем сегментам рынка. Об этом говорится в официальном письме депутатов горсовета президенту Владимиру Зеленскому по законопроекту № 2233.
«Принятый
По их мнению, деятельность председателя Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ наносит значительный вред украинской энергетике.
«Направляя денежные средства из Украины, председатель комитета Герус собственными руками начал убийственную кампанию по уничтожению украинской энергетики и экономики, поскольку, чем больше украинской электроэнергии было замещено, тем больше появилось возможностей для давления на нашу страну», — отмечается в письме.
Депутаты подчеркивают, что в Энергодаре расположены два крупных энергетических объекта — Запорожские АЭС и ТЭС, на которых вырабатывается каждый пятый киловатт в Украине, а каждая вторая семья связана с энергогенерирующим предприятием. Поэтому вопрос замещения электрической энергии отечественного производства российской является «актуальным и судьбоносным». Поэтому в письме горсовет требует от президента: «Не допустить потерь объемов производства на энергогенерирующих предприятиях Украины. На основании пункта 30 статьи 106 Конституции Украины заветировать принятый
Как сообщалось, депутаты Мирноградского горсовета в аналогичном обращении к президенту заявили, что импорт российского тока ставит под угрозу энергетическую независимость страны. По их мнению, такая ситуация является недопустимой и свидетельствует о совершении Герусом уголовного преступления против государства.
Напомним, коммерческий импорт электроэнергии из России был начат с 1 октября благодаря «поправке Геруса». За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти вдвое, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь втрое — до 12 млн кВт-ч/сутки. Объем российской электроэнергии, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к принудительному ограничению мощностей украинских электростанций.
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