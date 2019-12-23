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Украина

«Намерен поспособствовать распаду России»: известный российский публицист просит политического убежища в Украине

17:45 23 декабря 2019 254
Пресс-конференция Бориса Стомахина
Инф. «ФАКТОВ»


Бывший политзаключенный Борис Стомахин попросил политического убежища в Украине. Ранее политического убежища в Украине попросил один из фигурантов нашумевшего дела «Нового величия» Сергей Гаврилов.

ЛІГА.net сообщает, что Борис Стомахин — известный российский публицист, он 12 лет провел в тюрьмах в РФ. Его дважды осуждали по статье 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ. Публицист утверждает, что это стало следствием «отстаивание своей политической позиции». Стомахин поддерживал борьбу за независимость Чечни и требовал демонтажа «колониальной российской империи».

В 2004 году он в первый раз просил в Украине политического убежища, но ему отказали.

«Будущего Российской Федерации я не вижу. Я надеюсь, что она не будет существовать в будущем, что конец этого века уже не застанет Российскую Федерацию как единое государство», — подчеркнул Стомахин на пресс-конференции.

Стомахин заявил, что хотел бы лично поспособствовать распаду России.

Ранее гражданка РФ бежала в Украину от рейдеров.

Фото: скрин с видео конференции УНИАН

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