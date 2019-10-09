Украина

Бежала от рейдеров: россиянка попросила убежища в Украине

8 октября гражданка России обратилась к украинским пограничникам с просьбой предоставить политическое убежище. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В аэропорту Киева в пункте пропуска «Жуляны» пассажирка рейса из Беларуси обратилась к пограничникам с просьбой получить статус беженца. По словам гражданки России, дома ее преследуют за профессиональную деятельность.

Женщина утверждает, что она имеет доказательства причастности российских госслужащих к рейдерскому захвату предприятия, на котором раньше работала.

Гражданка РФ пыталась обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы, но ей и ее семье стали поступать угрозы физической расправы, от которых она решила сбежать в Украину.

Ранее сообщалось, что россиянам стало проще получить украинское гражданство.

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