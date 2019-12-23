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Политика

Активисты назвали «кнопкодавов года» в новой Раде

19:14 23 декабря 2019 102
Неличное голосование
Инф. «ФАКТОВ»

Не менее 15 народных депутатов за время работы Верховной Рады IX созыва уже выполнили 45 неперсональных голосований. Хотя 19 декабря Рада утвердила штрафы за «кнопкодавство».

Hromadske сообщает, что, по данным аналитиков движения «ЧЕСТНО», только 18 декабря удалось зафиксировать 20 фактов «кнопкодавства». Большинство нарушений совершили депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 27. А рекордсмен по нарушениям — нардеп Владимир Кальцев.

Уже восемь раз успели «покнопкодавить» мажоритарщики из новой депутатской группы «Доверие». Отметились, в частности, кнопкодавы предыдущих созывов: Андрей Иванчук, Роберт Хорват, Василий Петевка.

А первым на неличном голосовании в Раде IX созыва аналитики «ЧЕСТНО» зафиксировали мажоритарщика из Донецкой области Александра Ковалева.

Ранее сообщалось, что Комитет избирателей Украины назвал, кто из депутатов больше всего прогуливал заседания Рады или игнорировал голосования.

Фото: Украинская правда

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