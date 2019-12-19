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Политика

Рада утвердила штрафы для "кнопкодавов": голосование нардепов будут снимать на видео

20:41 19 декабря 2019 134
Рада
Инф. «ФАКТОВ»

На пленарном заседании 19 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о наказании за неперсональное голосование народными депутатами. Документ, подготовленный первым вице-спикером Русланом Стефанчуком, поддержал 261 народный избранник.

В законе предлагается установить уголовную ответственность за совершение народными депутатами неперсонального голосования («кнопкодавство»).

Размер штрафов будет варьировать от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 51 до 85 тысяч гривен.

Для того, чтобы контролировать голосование нардепов, будет вестись видеосъемка. У «кнопкодавов» намерены изымать карточки для голосования.

О факте «кнопкодавства» также будут сообщать в Государственный бюро расследований.

Напомним, в конце сентября депутаты проголосовали за этот закон в первом чтении.

Как сообщали «ФАКТЫ», первыми «кнопкодавами» в Раде IX созыва стали члены президентской партии «Слуга народа». А народный депутат Владимир Кальцев из фракции «Оппозиционная платформа — За життя» стал новым рекордсменом Рады — на пленарном заседании 17 декабря он 9 раз допустил неперсональное голосование.

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