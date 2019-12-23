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За три месяца до трагедии старобельский интернат уже горел: омбудсмен рассказала подробности ЧП на Луганщине (фото)
Александр Дубина, работник регионального представительства Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей, с мониторинговым визитом посетил Старобельский областной психоневрологический интернат. 22 декабря в одном из корпусов этого учреждения произошел пожар, в котором погибли четыре человека. Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщает в своем Facebook.
По предварительной версии следствия, причина пожара — неисправность электросети, отмечает омбудсмен.
Во время визита установлено, что сгорела только одна палата — другие помещения могут быть пригодны для проживания после модернизации системы электроснабжения и ликвидации последствий пожара.
При этом в сентябре 2019 года в этом же заведении произошел пожар — сгорело здание библиотеки и мастерской. Зафиксированы проверки сотрудниками ГСЧС: одна проведена 20 сентября 2019 года после предыдущего пожара, а вторая — 11 декабря 2019 года.
Ранее сообщалось, что в Луганской области объявили траур в связи с жуткой трагедией.
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