Бесплатную экспресс-диагностику в Киеве можно пройти до 27 декабря: график

Здоровье и медицина

До 27 декабря проходит последнее в этом году бесплатное медобследование киевлян. Во всех районах в рамках проекта «Врач в вашем доме» открыты медпункты. В таких медпунктах на прошлой неделе проверили здоровье 1218 жителей столицы, а всего с начала действия программы — 114 221 человека.

Кроме того, на прошлой неделе работали мультидисциплинарные бригады (в их составе семейный врач, узкопрофильные специалисты), которые 90 раз посещали больных на дому (всего в рамках проекта доктора побывали дома у немощных 6526 раз).

Специалисты не только быстро тестируют пациентов, но и консультируют по неинфекционным заболеваниям. Чтобы привести организм в норму, человеку прежде всего нужно следить за весом, придерживаться правильных правил в питании (включать в рацион достаточно белка, клетчатки, полезных жиров), снижая калорийность пищи: треть рациона должны составлять фрукты-овощи и 15 процентов — злаки. Полезны листовые овощи (богаты антиоксидантами, клетчаткой, минералами и витаминами), бобовые (источник белка, помогают регулировать уровень сахара в крови), кисломолочная продукция (кальций и аминокислоты). Пойдет на пользу, если добавлять в пищу льняное, тыквенное, оливковое и другие масла. Необходимо также употреблять чистую воду, быть активным и избегать стрессов. Как урегулировать проблемы по здоровью, подскажет семейный доктор, также назначит и дополнительные исследования, выберет схему лечения.

На этой неделе киевляне смогут попасть в медпункты (они открыты в основном в первой половине дня — с 11.00 до 14.00), которые находятся по адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

24, 26, 27 декабря — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

24 декабря — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);

26 декабря — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

27 декабря — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

24 декабря — проспект Маяковского, 47;

26 декабря — проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

24 декабря — улицы Алматинская, 37б (амбулатория № 3), Миропольская, 1 (аптека № 77), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), 10:00−13:00 — бульвар Перова, 15, аптека № 79;

— бульвар Перова, 15, аптека № 79; 26 декабря — Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, улицы Алматинская, 37б (амбулатория № 3), Миропольская, 13а, жэо № 404;

27 декабря — улицы Алматиснкая, 37б (амбулатория № 3), Миропольская, 1 (аптека № 77);

Оболонский район

24 декабря — улица Рокоссовского, 4, аптека № 55 «Фармация»;

26 декабря — улица Озерная, 18а (управление труда и соцзащиты),

Печерский район

24 декабря — улица Подвысоцкого, 4а;

26 декабря — улица Цитадельная, 5/9 (управление соцзащиты);

27 декабря — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;

Подольский район

24 декабря — улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6, 7;

26 декабря — улицы Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатории №№ 3, 5;

27 декабря — улица Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;

Святошинский район

27 декабря — 9:00−12:00 — проспект Победы, 97, 11:00−14:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

24 декабря — проспекты Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), В. Гавела, 83а (территориальный центр социального обслуживания);

26 декабря — проспект Л. Гузара, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;

27 декабря — проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

24 декабря — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

26 декабря — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

27 декабря — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

По данным столичной горгосадминистрации, на 51-й неделе года зарегистрировано 11 172 (на прошлой — 11 340) больных гриппом и ОРВИ. В целом интенсивность эпидпроцесса находится на уровне, который наполовину ниже базового показателя (показатель заболеваемости на тысячу человек). В сравнении с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости: взрослых заболело 3983 (ранее — 3680 человек) и 7234 ребенка (на минувшей неделе — 7 660). В медучреждения госпитализировано 127 человек, большинство из них дети. С начала эпидсезона против гриппа вакцинировались 49 656 человек.

«ФАКТЫ» сообщали об адресах медучреждений в Киеве, где можно вакцинироваться от гриппа, а также информировали, что Минздрав сделал неутешительные прогнозы насчет гриппа.

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Также до конца декабря в Киеве можно бесплатно обследоваться на мобильном флюорографе.



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