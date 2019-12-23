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В Киеве проходят последние в этом году продуктовые ярмарки: адреса
Столичные продуктовые ярмарки во всех районах работают до 29 декабря. Здесь можно приобрести товары к предстоящим новогодне-рождественским праздникам, а также новогоднюю атрибутику. Кроме того, в Киеве работают 97 законных елочных базаров, где можно купить легальную елку.
Согласно Правилам торговли на рынках в Киеве, которые два года назад утвердил Киевсовет, территория временного рынка должны быть отгорожена от проезжей части, жилья и коммунального сектора земельным участком с безопасными входами и выходами, снабжена искусственным освещением, водой и водоотведением, иметь туалет и обустроенные места для мусора. Кроме того, на территории ярмарки должны быть контрольные весы. Организаторы также обязаны обеспечить торговцев весами, отвечающими действующим требованиям и нормам.
24 ноября (вторник) выездная торговля проходит:
- в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;
- в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улице И. Микитенко, 21−27;
- в Печерском — на улице Московской, 31/33;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
- в Шевченковском — на пересечении улиц О. Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера);
25 декабря (среда) киевлян ждут на распродажах:
- в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45 —47;
- в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
- в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;
26 декабря (четверг) посетителей ждут в районах:
- в Голосеевском — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
- в Печерском — на улице Московской, 31/33;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
27 декабря (пятница) распродажи запланированы по адресам:
- в Голосеевском районе— на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т», Академика Курчатова (между улицами Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
- в Подольском — на улице Полковой, 72;
- в Соломенском — в переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);
- в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
28 декабря (суббота) сельскохозяйственные ярмарки пройдут:
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), С. Лифаря (в границах улицы Закревского и проспекта Маяковского);
- в Днепровском — на бульваре А Бучмы, 2−10;
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Печерском — на улицах Катерины Билокур, Генерала Алмазова, 6;
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
- в Соломенском — на улице Стадионной (между улицами Митрополита В. Липковского и Богдановской);
- в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишиа, 1−17.
29 декабря (воскресенье) сельхозраспродажи состоятся:
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
- в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»),
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском — на улице Джона Маккейна (между улицами Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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