Мир

В России проверили, есть ли жизнь без интернета

В России провели эксперимент, чтобы проверить, как справятся с отсутствием интернета органы центральной и региональной власти, подразделения силовых ведомств и МЧС, операторы связи. Эксперимент был объявлен «киберучениями» и кроме Москвы, проводился еще и в Ростове, Владимире и ряде других крупных городов.

Руководство России неоднократно заявляло, что стране нужен свой собственный отдельный интернет. Весной 2019 года появился закон об автономной работе российского сегмента сети. А осенью в РФ объявили, что переходят от теории к практике и будут проверять, что изменится при отключении от всемирной паутины.

В российском министерстве цифрового развития по итогам киберучений 23 декабря бодро отрапортовали, что на все гипотетические угрозы участники эксперимента реагировали адекватно, и функционирование российского интернета — абсолютно реально.

Напомним, в России запланировали еще на переходном этапе завести 95% трафика в российские сети и уменьшить зависимость от серверов, расположенных на Западе. С этой целью все операторы связи в РФ должны установить оборудование, чтобы фильтровать трафик, пресекать киберугрозы и отсекать запрещенные в России ресурсы.

Министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал, что в будущем вход в интернет будет осуществляться по паспорту.

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