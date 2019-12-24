Мир

В представлении большинства людей злые и свирепые крокодилы опасны в воде — на суше они обычно выглядят ленивыми и медлительными существами.

Однако это впечатление обманчиво: гигантские рептилии могут бегать, как собаки, или даже скакать галопом, словно кони, говорится в статье в издании Scientific Reports.

Оказывается, в первом случае крокодилы поочередно отталкиваются от земли сперва передней, а затем задней парой лап, во втором — последовательно касаются земли всеми четырьмя конечностями.

Ранее считалось, что единственный вид этих рептилий, способный и быстро бежать, и галопировать — австралийский узкорылый крокодил. Однако авторы статьи утверждают, что это не так. Резво скакать, как лошади, умеют представители еще как минимум пяти видов рода Crocodylidae.

Авторы статьи при помощи видеокамер сняли на видео передвижение 42 особей 15 различных видов крокодилов, в том числе настоящих крокодилов, кайманов и аллигаторов.

Как оказалось, кайманы и аллигаторы способны лишь быстро семенить по суше, а среди настоящих крокодилов обнаружилось несколько видов, которые могут бегать вприпрыжку.

Независимо от размера животного и биомеханических особенностей его бега, представители каждого из изученных видов могли развивать скорость до 18 километров в час на суше.

«Мы были очень удивлены одним фактом — несмотря на то, что крокодилы и аллигаторы используют разные походки, все они могут передвигаться одинаково быстро», — говорит специалист по эволюционной биомеханике Джон Хатчинсон, один из авторов статьи. Однако лишь настоящие крокодилы могут перебирать ногами асимметрично: это обеспечивает им большую длину шага, что особенно важно для особей с небольшими размерами тела.

Ученые предполагают, что свои способности нестись вскачь и галопировать крокодилы унаследовали от давно вымершего предка, обладавшего более длинными лапами. Это исследование помогает лучше понять, как выглядели и передвигались древние рептилии. Кроме того, несущиеся вскачь крокодилы выглядят очень мило. Почему так не могут делать аллигаторы и кайманы — вопрос для эволюционных биологов.

Несмотря на опасность, которую представляют крокодилы, у человека все же есть шанс победить в противоборстве с ними: ранее «ФАКТЫ» рассказывали о рыбаке, который вырвался от крокодила, схватившего его зубами за голову и сломавшего лицевые кости.

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