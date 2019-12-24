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Украина

Где ждать снега на праздники: синоптики предупредили о погоде в ближайшие дни

7:22 24 декабря 2019 174
погода
Инф. «ФАКТОВ»

В ближайшие дни погода в Украине будет преимущественно дождливой, а вот в Карпаты на Рождество у христиан западного обряда 25 декабря придет зима с морозами и мокрым снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

24 декабря по всей Украине, за исключением восточных областей, пройдут дожди. Утром ожидается туман. Днем в большинстве регионов до +8° и только на юге +7…12° градусов. В Приазовье жителям будет досаждать сильный ветер с порывами до 15−20 м/с.

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Спасатели просят любителей зимнего отдыха в Карпатах проявлять осторожность — с 24 декабря погода ухудшится, ожидаются мокрый снег, метели, ветер до 20 м/с. Морозы пока что будут небольшими — до -3°.

25 декабря похолодание по всей Украине продолжится. Днем в большинстве областей дожди и похолодает до 3−6 градусов. В западных областях дождь с мокрым снегом, температура в течение суток 0…3° градуса. Основательные морозы, как прогнозируют синоптики, придут в Украину ближе к концу недели.

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Напомним, большая часть декабря оказалась нетипично теплой, были поставлены несколько температурных рекордов. Но до Нового года, по прогнозам народных синоптиков, декабрь еще успеет порадовать снежными днями.

Фото lavyny. official/Facebook

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