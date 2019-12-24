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Где ждать снега на праздники: синоптики предупредили о погоде в ближайшие дни
В ближайшие дни погода в Украине будет преимущественно дождливой, а вот в Карпаты на Рождество у христиан западного обряда 25 декабря придет зима с морозами и мокрым снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
24 декабря по всей Украине, за исключением восточных областей, пройдут дожди. Утром ожидается туман. Днем в большинстве регионов до +8° и только на юге +7…12° градусов. В Приазовье жителям будет досаждать сильный ветер с порывами до 15−20 м/с.
Спасатели просят любителей зимнего отдыха в Карпатах проявлять осторожность — с 24 декабря погода ухудшится, ожидаются мокрый снег, метели, ветер до 20 м/с. Морозы пока что будут небольшими — до -3°.
25 декабря похолодание по всей Украине продолжится. Днем в большинстве областей дожди и похолодает до 3−6 градусов. В западных областях дождь с мокрым снегом, температура в течение суток 0…3° градуса. Основательные морозы, как прогнозируют синоптики, придут в Украину ближе к концу недели.
Напомним, большая часть декабря оказалась нетипично теплой, были поставлены несколько температурных рекордов. Но до Нового года, по прогнозам народных синоптиков, декабрь еще успеет порадовать снежными днями.
Фото lavyny. official/Facebook
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!