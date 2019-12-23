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Парень невольно сплясал на обледеневшем крыльце — «танец» стал вирусным в сети (видео)

13:19 23 декабря 2019 192
Парень на льду
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На интернет-платформе Reddit было опубликовано снятое камерой наблюдения видео, сразу ставшее популярным. На нем парень выходит из машины и поднимается по лестнице к входной двери дома. Однако крыльцо, как оказалось, обледенело. И молодой человек невольно исполнил замысловатый танец, пытаясь удержаться на ногах.

Пользователи сети пришли в восторг. «Я бы так не сплясал, даже если захотел», — написал один из них. Ему ответили: «Он бы сам тоже наверняка так не сплясал, если бы и впрямь захотел». «Я в первый момент подумал, будто он на самом деле танцует», — говорится в другом комментарии.

В комментариях начали прикидывать — какая музыка подошла бы под этот номер. Так, кто-то сказал, что, глядя на это, ему слышится Get Up Offa That Thing Джеймса Брауна. А некоторые нашли сходство со сценой из популярной комедии «Один дома».

Ранее «ФАКТЫ» писали о милом видео с собакой, которая досрочно требует подарок на Рождество.


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