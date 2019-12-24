Происшествия

Шел посреди дороги: под Днепром в жестком ДТП погиб пешеход (фото)

На Криворожском шоссе под Днепром водитель Mitsubishi сбил пешехода, который в темной одежде шел прямо по середине дороги. Ранее в Киеве нетрезвая водитель устроила ДТП, в котором пострадали шесть пассажиров маршрутки.

Как сообщает «Информатор», ДТП произошло на 22-м километре Криворожского шоссе. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По информации правоохранителей, пешеход двигался по середине дороги в сторону Днепра, куда также направлялся и водитель Mitsubishi. Дорожно-транспортное происшествие произошло на неосвещенном участке дороги. Сыграло свою роль и то, что пешеход был одет в черную одежду. Поэтому водитель заметил его не сразу и не успел среагировать.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Житомирском шоссе под Киевом водитель Hyundai потерял на скорости управление автомобилем, отчего тот несколько раз перевернулся и пролетел около 200 метров. Находящиеся в салоне люди вылетели из машины, поскольку не пользовались ремнями безопасности.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter