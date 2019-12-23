23.02 / 23.28 25.44 / 25.85
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Как у Заворотнюк: Лариса Долина напугала поклонников странным шрамом (фото)

21:03 23 декабря 2019 133
Лариса Долина
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Известная российская певица Лариса Долина, которая помолодела и похорошела после развода, встревожила поклонников странным шрамом.

Новое фото певицы опубликовала в соцсетях ее дочь. Сама Долина с родственницами веселились на детском новогоднем празднике.

Долина

Поклонники отметили, что певица выглядит радостной, но их напугал шрам на ключице Долиной. Он проглядывал через расстегнутую блузку.

Дело в том, что ранее такой шрам заметили на ключице Анастасии Заворотнюк. Тогда говорили, что это след от биопсии, а позже опасения поклонников подтвердились.

Долина

«Неужели ее тоже одолевает рак, как у Заворотнюк? Хотя последняя всеми способами пыталась скрыть рану на шее, в Сеть просочились фотографии, на которых разглядеть ее можно очень четко. Дело в том, что именно в этой области делается разрез для биопсии, чтобы подтвердить или опровергнуть рак», — пишет vladtime.ru.

Напомним, что у Заворотнюк — рак мозга. Говорят, Новый год актриса встретит в больнице.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

трудовой стаж

Трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться (таблица)

Александр Цекало и Виктория Галушка

Цекало вынудил сестру Веры Брежневой отказаться от звездной фамилии

Парень на льду

Парень невольно сплясал на обледеневшем крыльце — «танец» стал вирусным в сети (видео)

снег

Снегопады на подходе: объявлено штормовое предупреждение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер