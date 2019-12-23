Как у Заворотнюк: Лариса Долина напугала поклонников странным шрамом (фото)

Шоу-бизнес

Известная российская певица Лариса Долина, которая помолодела и похорошела после развода, встревожила поклонников странным шрамом.

Новое фото певицы опубликовала в соцсетях ее дочь. Сама Долина с родственницами веселились на детском новогоднем празднике.

Поклонники отметили, что певица выглядит радостной, но их напугал шрам на ключице Долиной. Он проглядывал через расстегнутую блузку.

Дело в том, что ранее такой шрам заметили на ключице Анастасии Заворотнюк. Тогда говорили, что это след от биопсии, а позже опасения поклонников подтвердились.

«Неужели ее тоже одолевает рак, как у Заворотнюк? Хотя последняя всеми способами пыталась скрыть рану на шее, в Сеть просочились фотографии, на которых разглядеть ее можно очень четко. Дело в том, что именно в этой области делается разрез для биопсии, чтобы подтвердить или опровергнуть рак», — пишет vladtime.ru.

Напомним, что у Заворотнюк — рак мозга. Говорят, Новый год актриса встретит в больнице.

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