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Мир

В России слепили огромную крысу из навоза: в сеть попало фото «шедевра»

9:53 24 декабря 2019 175
крыса
Инф. «ФАКТОВ»

Якутский скульптор Михаил Боппосов, прославившийся «навозным творчеством», не в силах угомониться и к новому 2020 году изваял свой очередной «шедевр» из отходов. Новое творение скульптора посвящено символу наступающего года — Белой Крысе.

Крыса, выполненная якутским скульптором, естественно, оказалась не белой, но должна стать больше похожей на прототип, постояв под снегом. Внутри скульптура полая, ближе к весне ее предполагается заполнить другими бытовыми отходами и вывезти на полигон.

крыса

Ранее скульптор Боппосов лепил и другие символы года в соответствии с китайским календарем. Так появились скульптуры петуха, собаки, трех поросят, змеи, дракона, семейства коз, лошади и обезьян на пальмах. Свои творения скульптор лепит при установлении 50-градусных морозов, потому появляются изваяния ближе к концу года. 27 декабря скульптор пообещал ценителям показать еще один свой «шедевр».

Фото sakhaday.ru

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