Убийство в Гидропарке в Киеве: киллер сжег авто (видео)

Происшествия

В мужчину, которого 23 декабря застрелили в киевском Гидропарке, убийца выстрелил не менее 11 раз, сообщает «УНН».

Издание, ссылаясь на информированный источник в правоохранительных органах, пишет, что погибший — столичный бизнесмен. В момент убийства он находился на заднем сиденье собственного автомобиля, припаркованного возле кафе в Гидропарке.

Вместе с ним в машине была его знакомая, которая в результате покушения не пострадала. Правоохранители сообщали, что киллер скрылся в направлении моста Патона на Mercedes-Benz. Позже машину, на которой, вероятно, уехал убийца, нашли сожженной под мостом Патона.

Кстати, столичные спасатели сообщили, что вскоре после убийства (а оно произошло после трех часов дня), в 15:34, поступило сообщение, что на обочине проезжей части дороги возле моста Патона горит Mercedes. Возгорание ликвидировали в 16:06. Правда, огонь полностью уничтожил машину.

А «Киев Оперативный» опубликовал в социальных сетях видео горящего авто.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве правоохранители задержали двоих жителей Киевской области, которых подозревают в причастности к делу об убийстве предпринимателя из Грузии. Тело иностранца нашли в заброшенном колодце.

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