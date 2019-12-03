Убили и сбросили тело в колодец: под Киевом застрелили иностранца

Происшествия

В Киеве правоохранители задержали двоих жителей Киевской области, которых подозревают в причастности к делу об убийстве предпринимателя из Грузии, который приехал в столицу Украины по делам бизнеса. Ранее в столице задержали двоих парней за обстрел машины депутата Киевсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его маленький сын.

Как сообщили в прокуратуре города Киева, грузинский бизнесмен вечером 26 ноября 2019 года сел в автомобиль в центре столицы и уехал в неизвестном направлении. После этого иностранец перестал выходить на связь. Знакомые сообщили о его исчезновении в полиции.

«Тело пропавшего с огнестрельными ранениями обнаружили в заброшенном колодце на территории Киевской области. Правоохранителям удалось установить людей, которые за деньги совершали действия, направленные на сокрытие тела и уничтожения вещественных доказательств», — говорится в сообщении.

Задержанным сообщили о подозрении в пособничестве в умышленном убийстве. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. «Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Принимаются меры, направленные на установление других лиц, причастных к преступлению, а также мотивы и обстоятельства его совершения», — отметили в прокуратуре.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Житомирщине в результате конфликта на охоте погиб известный адвокат. Еще один человек был ранен.



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