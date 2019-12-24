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«Укравтодор» получил лучшего руководителя из всех возможных, — советник премьера Юрий Голик
Победивший в конкурсе на должность нового главы «Укравтодора» Александр Кубраков — это лучшее, что могло случиться с этим ведомством. Такое мнение в интервью «Зеркалу недели» высказал советник премьер-министра Юрий Голик.
По словам советника, накануне проведения конкурса было создано несколько рабочих групп, нарабатывающих проекты по развитию дорожной отрасли и будущего «Укравтодора». В частности, результатом работы этой группы, в которую входили Голик и Кубраков, стал ремонт трассы Запорожье — Мариуполь, произведенный за 68 дней.
«Александр был в нашей группе, он ее возглавлял. Он был нардепом от „Слуги народа“. И он отвечал за ремонт трассы Запорожье — Мариуполь. Он сделал реальным принятие ВР нескольких важных для дорожной отрасли законов. В какой-то момент он понял, что хочет быть не в ВР, а в исполнительной власти, и подался на конкурс на главу „Укравтодора“. Это было правильно. Потому что я до того момента не понимал, для кого мы нарабатываем готовые решения. Ведь любой человек со стороны, не бывший в нашей группе, запросто умножил бы на ноль все наши наработки», — сказал Голик.
Советник премьера уверен, что Кубраков — это лучшее, что могло случиться с «Укравтодором», его счастливый билет.
«Он крутой менеджер с правильными жизненными ценностями. Он готовил себя к „Укравтодору“ несколько месяцев. Общался со многими людьми. Изучал документы. Ездил по стране и видел все стройки дорог своими глазами», — отметил Голик.
В декабре этого года журнал «Корреспондент» назвал Юрия Голика одним из 100 наиболее влиятельных людей Украины.
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