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Мир

Тигр в зоопарке перепугал мальчика, попытавшись напасть на него через стекло (видео)

10:51 24 декабря 2019 63
Тигр рычит
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Ирландец Роб Костелло выложил в соцсети Twitter видео, снятое в зоопарке Дублина. Улыбающийся семилетний сын Роба Шон позирует на фоне вольера с тигром. Сам хищник виден вдалеке. Он начинает подкрадываться к ребенку. Когда Шон оборачивается, тигр замирает на месте, а когда мальчик не смотрит, животное бросается вперед и прыгает на стекло в надежде достать намеченную добычу. Шон в ужас убегает. За кадром слышен смех прочих посетителей.

«Мой сын сегодня числился в меню дублинского зоопарка», — озаглавил ролик автор видео, которое опубликовала также RTE — телерадиокомпания Республики Ирландия.

Видео получило большой резонанс и набрало уже почти два миллиона просмотров. «Не слишком хорошо смеяться над бедным ребенком», «Уау! У тебя просто не было бы никаких шансов против тигра», «Тигр просто следует своей природным инстинктам. Мне жаль, что он не может их применить» — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что лев едва не оторвал руку смотрителю зоопарка: момент нападения попал на видео.

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