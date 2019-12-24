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Тигр в зоопарке перепугал мальчика, попытавшись напасть на него через стекло (видео)
Ирландец Роб Костелло выложил в соцсети Twitter видео, снятое в зоопарке Дублина. Улыбающийся семилетний сын Роба Шон позирует на фоне вольера с тигром. Сам хищник виден вдалеке. Он начинает подкрадываться к ребенку. Когда Шон оборачивается, тигр замирает на месте, а когда мальчик не смотрит, животное бросается вперед и прыгает на стекло в надежде достать намеченную добычу. Шон в ужас убегает. За кадром слышен смех прочих посетителей.
«Мой сын сегодня числился в меню дублинского зоопарка», — озаглавил ролик автор видео, которое опубликовала также RTE — телерадиокомпания Республики Ирландия.
Видео получило большой резонанс и набрало уже почти два миллиона просмотров. «Не слишком хорошо смеяться над бедным ребенком», «Уау! У тебя просто не было бы никаких шансов против тигра», «Тигр просто следует своей природным инстинктам. Мне жаль, что он не может их применить» — писали в комментариях.
My son was on the menu in Dublin Zoo today #raar pic.twitter.com/stw2dHe93g— RobC (@r0bc) December 22, 2019
Ранее «ФАКТЫ» писали, что лев едва не оторвал руку смотрителю зоопарка: момент нападения попал на видео.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.