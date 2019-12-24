Мир

В бразильском городе Рио-де-Жанейро прохожий, не раздумывая, бросился на помощь четырехлетнему мальчику Жуану Педро, на которого напал питбуль. 20-летний Патрик ду Сеу вырвал ребенка из пасти агрессивного пса, отбивая его атаки голыми руками и ногами. Парень усадил малыша на крышу припаркованной рядом машины — чтобы питбуль его не достал. А потом и сам туда забрался, так как животное не отставало.

Патрик и Жуан сидели на крыше автомобиля около получаса — прежде, чем подоспела помощь. Обоим пострадавшим понадобилось наложить швы в больнице.

СМИ назвали ду Сеу героем. Однако сам он себя таковым не считает. Как сообщает издание Daily Mail, у молодого бразильца есть двухлетняя дочь Лара — и именно о ней он подумал, когда увидел, как пес рвет ребенка. Он говорит, что действовал инстинктивно, представив, что это могла быть его девочка.

Няня Жуана говорит, что питбуль внезапно появился буквально ниоткуда. Ему не понравились дети, катавшиеся на самокатах.

В сети между тем объявлен сбор денег на новый мобильный телефон для Патрика, так как его собственный разбился, выпав на асфальт, когда он дрался с собакой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Черкассах мужчина спас двоих детей на пожаре.

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