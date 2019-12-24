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Происшествия

На спасателей завели дело: появились фото смертельного пожара в старобельском интернате

11:11 24 декабря 2019 198
Пожар в Старобельском психоневрологическом интернате
Инф. «ФАКТОВ»

После страшного пожара в Старобельском областном психоневрологическом интернате, во время которого погибли четыре пациента, следователи теруправления ГБР проводят расследование по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами главка ГосЧС в Луганской области.

«Следствие даст оценку действиям должностных лиц ГУ ГосЧС в Луганской области, которые предварительно осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного учреждения», — говорится в сообщении.

Тем временем омбудсмен Людмила Денисова в Telegram опубликовала фотографии последствий пожара в интернате.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по информации Людмилы Денисовой, проверка в учреждении проводилась сотрудниками ГосЧС незадолго до пожара — 11 декабря.

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