- 11:45 Учительница прославилась, превратив себя в наглядное пособие по анатомии
- 11:36 Дожди, снег и тепло: синоптик рассказала о погоде на Рождество и Новый год
- 11:33 Туман не помешал: в Одесский порт зашел ракетный эсминец ВМС США
- 11:31 Волшебный вкус Рождества: легкий рецепт венского штруделя
- 11:25 Отбил голыми руками: прохожий спас незнакомого ребенка, на которого напал агрессивный питбуль
- 11:12 Моя Вива: Наталья Холоденко впервые показала дочь
- 11:11 На спасателей завели дело: появились фото смертельного пожара в старобельском интернате
- 11:00 Знаменитый экс-одноклубник Ярмоленко тайно женился на модели
- 10:59 Дело Пимаховой: экс-чиновницу миграционной службы отправили под арест
- 10:51 Тигр в зоопарке перепугал мальчика, попытавшись напасть на него через стекло
- 10:36 Отказались пропускать «скорую»: сеть вскипела из-за выходки автохамов в Киеве
- 10:27 Готовил теракт в Харькове: главаря боевиков «ЛНР» приговорили к длительному сроку
На спасателей завели дело: появились фото смертельного пожара в старобельском интернате
После страшного пожара в Старобельском областном психоневрологическом интернате, во время которого погибли четыре пациента, следователи теруправления ГБР проводят расследование по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами главка ГосЧС в Луганской области.
«Следствие даст оценку действиям должностных лиц ГУ ГосЧС в Луганской области, которые предварительно осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного учреждения», — говорится в сообщении.
Тем временем омбудсмен Людмила Денисова в Telegram опубликовала фотографии последствий пожара в интернате.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по информации Людмилы Денисовой, проверка в учреждении проводилась сотрудниками ГосЧС незадолго до пожара — 11 декабря.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!