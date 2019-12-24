Украина

Туман не помешал: в Одесский порт зашел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross DDG71) пришвартовался в Одесском морском порту. Несмотря на сильный туман утром 23 декабря, швартовка прошла успешно, военный корабль стоит у причала 1-К на Карантинном молу.

Фотографии эсминца у берегов Одессы опубликовал сайт «Думская».

Эсминец USS Ross зашел в Черное море со специальной миссией: обеспечение безопасности на море, патрулирование акватории совместно с партнерами и союзниками США. С аналогичной целью эсминец проводил патрулирование в Черном море весной 2019 года.

На борту корабля стоит артиллерийское и ракетное вооружение, противокорабельные ракеты «Гарпун», установки для запуска крылатых ракет «Томагавк», зенитных ракет семейства «Стандарт», противолодочных ракет RUM-139 VL-Asroc.

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