22.92 / 23.25 25.33 / 25.77
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Запуск поездов по Керченскому мосту: России готовят неприятный «сюрприз»

11:58 24 декабря 2019 369
поезд
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как по Крымскому мосту российские железнодорожники пустят пассажирские поезда, прокуратура АРК намерена открыть расследование и грозит оккупантам уголовным делом.

«Когда первый поезд приедет в Крым по мосту, однозначно будет реакция и реакция уголовным делом», — пообещал в эфире Крым. Реалии глава прокуратуры АРК Игорь Поночовный.

Пока что есть открытое уголовное производство о строительстве моста и нанесении экологического ущерба. После того, как по мосту пустят поезда, появится и дело о незаконной перевозке граждан через государственную границу Украины.

«Однозначно будет даваться оценка компании-перевозчику, которая доставляет в Крым людей», — обещает Поночовный.

Напомним, 23 декабря Путин лично запускал поезд по Крымскому мосту в Тамань из Керчи. Поезд пускали без опознавательных знаков и отчитались лишь по окончания переезда. Путин проехался в кабине машиниста.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

трудовой стаж

Трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться (таблица)

Лариса Долина

Как у Заворотнюк: Лариса Долина напугала поклонников странным шрамом (фото)

Спящие собаки

Очаровательные фото щенков, спящих в собачьем «детском саду», покорили сеть (видео)

Выходное пособие

Выход на пенсию: стало известно о еще одном "хитром" налоге

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер