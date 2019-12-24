Запуск поездов по Керченскому мосту: России готовят неприятный «сюрприз»

Украина

После того, как по Крымскому мосту российские железнодорожники пустят пассажирские поезда, прокуратура АРК намерена открыть расследование и грозит оккупантам уголовным делом.

«Когда первый поезд приедет в Крым по мосту, однозначно будет реакция и реакция уголовным делом», — пообещал в эфире Крым. Реалии глава прокуратуры АРК Игорь Поночовный.

Пока что есть открытое уголовное производство о строительстве моста и нанесении экологического ущерба. После того, как по мосту пустят поезда, появится и дело о незаконной перевозке граждан через государственную границу Украины.

«Однозначно будет даваться оценка компании-перевозчику, которая доставляет в Крым людей», — обещает Поночовный.

Напомним, 23 декабря Путин лично запускал поезд по Крымскому мосту в Тамань из Керчи. Поезд пускали без опознавательных знаков и отчитались лишь по окончания переезда. Путин проехался в кабине машиниста.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter