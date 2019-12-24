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В Киеве закрыли станцию метро "Майдан Незалежности": что произошло

12:54 24 декабря 2019 296
Метро
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 24 декабря, в Киеве закрыли на вход и на выход центральную станцию метро «Майдан Незалежности» — в очередной раз поступило анонимное сообщение о минировании.

Как уточняют в столичном метрополитене, станция также закрыта на пересадку. «Информация о возобновлении работы станции будет опубликована сразу же после завершения проверки», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Киевский метрополитен» сообщил об ограничениях в работе предприятия — из-за анонимных сообщений на вход закрывали две центральные станции — «Хрещатик» и «Театральная»

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