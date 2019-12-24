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"Летел со скоростью выше 150 км/ч": стали известны новые подробности резонансного ДТП в Киеве (фото)
Водитель автомобиля Hyundai, который на скорости потерял контроль над машиной, отчего та несколько раз перевернулась и пролетела около 200 метров, ехал не пристегнутым.
Как сообщает командир батальона Патрульной полиции Украины Евгений Зборовский, водитель вылетел из машины через лобовое стекло, его увезли в больницу в критическом состоянии. Ремень безопасности на водительском сидении был застегнут за спинкой кресла. Его пассажирке повезло больше — она была пристегнута. Так что после ДТП девушка могла самостоятельно ходить. Она отделалась ушибом головы, но медики все же увезли ее в больницу для обследования.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео смертельного ДТП в Киеве, во время которого неуправляемый грузовик сметал со своего пути автомобили, электропору и ограждение АЗС. По некоторым данным водитель, погибший в этом ДТП, уснул за рулем от усталости.
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