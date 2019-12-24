22.89 / 23.20 25.30 / 25.75
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

"Летел со скоростью выше 150 км/ч": стали известны новые подробности резонансного ДТП в Киеве (фото)

13:13 24 декабря 2019 743
Разбитая машина
Инф. «ФАКТОВ»

Водитель автомобиля Hyundai, который на скорости потерял контроль над машиной, отчего та несколько раз перевернулась и пролетела около 200 метров, ехал не пристегнутым.

Как сообщает командир батальона Патрульной полиции Украины Евгений Зборовский, водитель вылетел из машины через лобовое стекло, его увезли в больницу в критическом состоянии. Ремень безопасности на водительском сидении был застегнут за спинкой кресла. Его пассажирке повезло больше — она была пристегнута. Так что после ДТП девушка могла самостоятельно ходить. Она отделалась ушибом головы, но медики все же увезли ее в больницу для обследования.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео смертельного ДТП в Киеве, во время которого неуправляемый грузовик сметал со своего пути автомобили, электропору и ограждение АЗС. По некоторым данным водитель, погибший в этом ДТП, уснул за рулем от усталости.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

трудовой стаж

Трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться (таблица)

Лариса Долина

Как у Заворотнюк: Лариса Долина напугала поклонников странным шрамом (фото)

Выходное пособие

Выход на пенсию: стало известно о еще одном "хитром" налоге

Спящие собаки

Очаровательные фото щенков, спящих в собачьем «детском саду», покорили сеть (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер