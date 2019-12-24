22.89 / 23.20 25.30 / 25.75
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине готовят ограничения для электронных сигарет

13:31 24 декабря 2019 97
сигарета электронная
Инф. «ФАКТОВ»

В Кабмине поддержали идею приравнять электронные сигареты к обычным, традиционным. На заседании правительства был поддержан соответствующий проект закона. Теперь документ будет передан в Верховную Раду.

Документ устанавливает для новых типов курительных устройств те же правила, что и для обычных сигарет. Как и в случае с обычными сигаретами, электронные будет запрещено курить в общественных местах, на продажу и рекламу устанавливаются жесткие ограничения.

Новые правила распространяются как на электронные сигареты, так и на табачные изделия новейшего типа с электронагревом.

Напомним, Уляна Супрун, возглавляя Минздрав, неоднократно подчеркивала: пока нет оснований считать электронные сигареты безопасной альтернативой сигаретам обычным. А пока вопрос не урегулирован, в Украине наметилась опасная тенденция: каждый пятый подросток увлекается е-сигаретами.

Проект закона, за который 24 декабря голосовали в Кабмине, во многом повторяет предложения от команды Супрун: уравнять требования к рекламе обычных и электронных сигарет, запретить электронные сигареты в общественных местах, ограничить продажу таких устройств.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

трудовой стаж

Трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться (таблица)

Лариса Долина

Как у Заворотнюк: Лариса Долина напугала поклонников странным шрамом (фото)

Выходное пособие

Выход на пенсию: стало известно о еще одном "хитром" налоге

Спящие собаки

Очаровательные фото щенков, спящих в собачьем «детском саду», покорили сеть (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер