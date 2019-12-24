В Украине готовят ограничения для электронных сигарет

Украина

В Кабмине поддержали идею приравнять электронные сигареты к обычным, традиционным. На заседании правительства был поддержан соответствующий проект закона. Теперь документ будет передан в Верховную Раду.

Документ устанавливает для новых типов курительных устройств те же правила, что и для обычных сигарет. Как и в случае с обычными сигаретами, электронные будет запрещено курить в общественных местах, на продажу и рекламу устанавливаются жесткие ограничения.

Новые правила распространяются как на электронные сигареты, так и на табачные изделия новейшего типа с электронагревом.

Напомним, Уляна Супрун, возглавляя Минздрав, неоднократно подчеркивала: пока нет оснований считать электронные сигареты безопасной альтернативой сигаретам обычным. А пока вопрос не урегулирован, в Украине наметилась опасная тенденция: каждый пятый подросток увлекается е-сигаретами.

Проект закона, за который 24 декабря голосовали в Кабмине, во многом повторяет предложения от команды Супрун: уравнять требования к рекламе обычных и электронных сигарет, запретить электронные сигареты в общественных местах, ограничить продажу таких устройств.

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