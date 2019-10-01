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Культура и искусство

Ленком хотят назвать именем Марка Захарова

14:49 1 октября 2019 203
Похороны Марка Захарова
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

В Москве проходят похороны знаменитого режиссера Марка Захарова, который умер 28 сентября, не дожив до 86 дня рождения. Церемония прощания проходит в его родном театре «Ленком», которым руководил почти 35 лет.

Проститься с режиссером пришли коллеги по театру, многие известные деятели искусств Леонид Ярмольник, Клара Новикова, Армен Джигарханян, Сергей Гармаш привез в инвалидном кресле Галину Волчек. Пришли также любимый актер Захарова Иван Агапов, вдова Николая Караченцева Людмила Поргина, режиссеры Жора Крыжовников и Карен Шахназаров, Геннадий Хазанов, Инна Чурикова и другие.

Депутат Мосгордумы, актер Евгений Герасимов предложил присвоить театру имя Марка Захарова.

«Коллектив театра выступит с предложением установить доску на доме, где жил Марк Захаров. Кроме того, мы внесли предложение назвать „Ленком“ имени Марка Захарова. Время не нуждается в том, чтобы подтвердить его гениальность», — сказал Герасимов.

Напомним, похоронят Захарова на московском Новодевичьем кладбище — в той его части, где нашли последний приют знаковые личности кино и театра — актеры Леонид Броневой и Олег Табаков, актер и режиссер Станислав Говорухин.

Прямую трансляцию прощания можно смотреть здесь.

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