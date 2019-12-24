Украина

Такого в Украине еще не было: киевлянин проехал на мотоцикле по воде (фото)

Во вторник, 24 декабря, в Киеве возле Пешеходного моста 27-летний мотокроссмен Сергей Совяк впервые в Украине совершил заезд на мотоцикле по воде. Вместе со своей командой он приехал на Центральный пляж примерно за час до намеченного времени старта — нужно было прикрепить к мотоциклу две водные лыжи из специального пластика. Лыжи сделаны с отверстиями для колес.

— У нас были фотографии подобных лыж одного из зарубежных мотоциклистов, который проехал на них по воде, — рассказал «ФАКТАМ» Сергей Совяк. — По этим снимкам за две недели мы построили свой вариант водных лыж для мотоцикла. Причем последние трое суток почти не спали — так сильно были загружены работой. Перед сегодняшним заездом по Днепру мы провели испытания на Киевском море. Погода стояла идеальная, на поверхности воды ни морщинки. Я проехал по водохранилищу не менее километра.

Прикрутив лыжи к байку, Сергей облачился в снаряжение мотокроссмена и спасательный жилет. А его друзья прикрепили к рулю мотоцикла бухту веревки, к которой был привязан надувной буй.

— Сергей имеет три попытки (но может воспользоваться только одной), главное, чтобы он проехал не менее километра, — заявила руководитель проекта Национальный реестр рекордов Украины Лана Ветрова.

Спортсмен пронесся на мотоцикле по пляжу, заехал в воду и проскользил по ней круг длиной около километра.

Тандем мотоцикл-водные лыжи показал себя превосходно. Спортсмена страховали два катера и сопровождал водный мотоцикл.

— Я двигался со скоростью примерно 60 километров с час, получил от катания по воде удовольствие, — заявил спортсмен. — Сейчас переведу дух и попытаюсь проехать по Днепру еще большее расстояние.

И это ему удалось! Результат второй попытки — 5 километров!

Сергей рассказал, что ездит на мотоцикле с 11 лет, а мотокроссом занимается уже 14 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о мировом рекорде, который установила в Киеве сильнейшая женщина планеты Ольга Лящук. На глазах у изумленной публики она за минуту подняла 50 раз 70-килограммовую штангу в становой тяге.

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