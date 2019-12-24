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Начальник первого поезда в Крым опоздал на его отправление: в сети смеются
Окрытие движения пассажирского поезда сообщением Санкт-Петербург-Севастополь через Керченский пролив ознаменовалось конфузом — его начальник Александр Калеущенко опоздал на отправление из-за участия в торжествах. Видео разместил в Facebook блогер Рустем Адагамов.
В результате начальнику пришлось догонять свой же поезд на «Сапсане» и садится в него на станции в Угловке.
«Во время открытия железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом без накладки не обошлось — поезд № 7 Таврия ушел в путь из Петербурга в Севастополь без своего начальника, который в это время заканчивал доклад Путину, стоя на платформе», — написал блогер.
На опубликованном видео слышно, как на опоздание начальника реагирует Путин.
«Догоняйте», — говорит он с улыбкой.
В комментариях к видео пользователи вспомнили крылатую фразу экс-премьера РФ Виктора Черномырдина и предположили, во что обошлось Калеущенко его назначение начальником первого поезда.
Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин лично открыл движение поездов по Крымскому мосту.
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