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Украина

Начальник первого поезда в Крым опоздал на его отправление: в сети смеются

15:19 24 декабря 2019 194
Поезд в Крым
Инф. «ФАКТОВ»

Окрытие движения пассажирского поезда сообщением Санкт-Петербург-Севастополь через Керченский пролив ознаменовалось конфузом — его начальник Александр Калеущенко опоздал на отправление из-за участия в торжествах. Видео разместил в Facebook блогер Рустем Адагамов.

В результате начальнику пришлось догонять свой же поезд на «Сапсане» и садится в него на станции в Угловке.

«Во время открытия железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом без накладки не обошлось — поезд № 7 Таврия ушел в путь из Петербурга в Севастополь без своего начальника, который в это время заканчивал доклад Путину, стоя на платформе», — написал блогер.

На опубликованном видео слышно, как на опоздание начальника реагирует Путин.

«Догоняйте», — говорит он с улыбкой.

В комментариях к видео пользователи вспомнили крылатую фразу экс-премьера РФ Виктора Черномырдина и предположили, во что обошлось Калеущенко его назначение начальником первого поезда.

Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин лично открыл движение поездов по Крымскому мосту.

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