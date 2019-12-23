Путин проехал в поезде по Крымскому мосту (видео)

Украина

В понедельник, 23 декабря, российские оккупационные власти с помпой запустили железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. В поезде без опознавательных знаков, который шел в Тамань из Керчи, по мосту проехала важная делегация во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщают российские СМИ, Путин сначала проехался в кабине машиниста, затем чаевничал в вагоне-ресторане с якобы простыми рабочими.

Во время общения с рабочими Путин вспомнил о ночном звонке бизнесмена Аркадия Ротенберга, экс-владельца компании «Стройгазмонтаж», которая была основным подрядчиком строительства Крымского моста.

Напомним, в мае 2018 года Путин за рулем грузовика лично открывал автомобильное движение через Крымский мост.

Как сообщали «ФАКТЫ», вот уже несколько дней подряд на Керченском мосту соблюдаются жесткие ограничения для прибывающего транспорта: все автомобили проходят досмотр, а находящиеся в машине люди — металлодетектор. Так власти полуострова готовились встречать президента Путина, который должен был торжественно открыть Крымский мост.

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