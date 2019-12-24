- 16:59 Зеленский уволил глав двух областей, потому что "не увидел никакого результата"
- 16:52 За прогулы в Раде нардепы заплатят более 3 млн грн: «отличились» очень известные люди
- 16:50 Дело Шеремета: суд принял решение по Юлии Кузьменко
- 16:41 "Божьи творения": ПЦУ призвала украинцев отказаться от "живых" елок на Новый год
- 16:41 «Юля Кузьменко находится в изоляторе временного содержания, не исключаю, что ее там и оставят», — адвокат
- 16:23 Дело Шеремета: свидетель подтвердил в суде алиби Кузьменко
- 16:15 В России построили ледовый городок из глыб с вмерзшими рыбами
- 16:05 Обмен под угрозой: боевики «ДНР» возмущены решением украинского суда
- 16:02 Судебный пинг-понг по-киевски: строительство скандального ЖК «Подол Град Винтаж» на Подоле вновь разрешено
- 16:00 Упали прямо на дороге: в Кременчуге дети напились до потери сознания
- 15:59 Взятки и растрата бюджетных денег: в Киеве будут судить тренера национальной сборной Украины
- 15:53 В Украине появилась первая женщина — заслуженный мастер спорта по бильярду
Кабмин потребовал от местных властей на треть снизить тарифы на тепло
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о решении правительства, которое может поспособствовать снижению цен на отопление для населения на 30 процентов. Ранее Кабмин Гончарука отменил постановление предыдущего правительства, которое ограничивало рост цен на отопление и горячую воду.
«Отныне теплопоставщики могут пересчитать платежки. По предварительным расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. От города к городу цифра может отличаться», — заявил Гончарук и добавил, что все соответствующие инструменты для проведения перерасчета Кабмин предоставил местным властям.
«На заседании Совета по развитию громад и территорий обратился к городским головам и органам местного самоуправления, чтобы они провели соответствующие перерасчеты. Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3−5 лет. Мы дали необходимый механизм. Теперь ответственность — на власти на местах», — цитируют Гончарука на правительственном портале.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Нафтогаз» продлил сроки отказа от гарантированной квартальной цены на газ на неделю: не до 24 декабря, а до 30 декабря.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!