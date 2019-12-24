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Деньги

Кабмин потребовал от местных властей на треть снизить тарифы на тепло

15:44 24 декабря 2019 305
Платежка
Инф. «ФАКТОВ»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о решении правительства, которое может поспособствовать снижению цен на отопление для населения на 30 процентов. Ранее Кабмин Гончарука отменил постановление предыдущего правительства, которое ограничивало рост цен на отопление и горячую воду.

«Отныне теплопоставщики могут пересчитать платежки. По предварительным расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. От города к городу цифра может отличаться», — заявил Гончарук и добавил, что все соответствующие инструменты для проведения перерасчета Кабмин предоставил местным властям.

«На заседании Совета по развитию громад и территорий обратился к городским головам и органам местного самоуправления, чтобы они провели соответствующие перерасчеты. Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3−5 лет. Мы дали необходимый механизм. Теперь ответственность — на власти на местах», — цитируют Гончарука на правительственном портале.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Нафтогаз» продлил сроки отказа от гарантированной квартальной цены на газ на неделю: не до 24 декабря, а до 30 декабря.

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