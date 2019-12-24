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Дело Шеремета: свидетель подтвердил в суде алиби Кузьменко

16:23 24 декабря 2019 231
Дело Шеремета: свидетель подтвердил в суде алиби Кузьменко
Инф. «ФАКТОВ»

Детский хирург Юлия Кузьменко, которой прокуратура выдвинула обвинение в том, что это она подложила взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета, в ночь с 19 на 20 июля 2016 года находилась дома.
Об этом в суде, рассматривающем апелляцию на вердикт суда о содержании Кузьменко под стражей, заявил ее бывший муж Дмитрий Кузьменко.

«Если речь идет о периоде с 19 по 20 число, особенно в ночь с 19 на 20 число, то она безусловно, без всяких сомнений находилась дома», — сказал мужчина.

Он также добавил, что в ночь с 18 на 19 июля 2016 года они с женой встречали вернувшегося с отдыха сына, и хотели как можно больше времени провести с ним.

Кроме того, согласно его показаниям, у Юлии в тот период были проблемы со здоровьем, которые не позволяли ей надолго покидать дом.

В ответ на это представители обвинения заявили о наличии дополнительных доказательств вины подозреваемой, а также выступили против изменения меры пресечения.

Отметим, что уже 55 человек выразили желание взять Кузьменко на поруки.

Отметим, что из материалов следствия вытекает, что именно Кузьменко в ночь с 19 на 20 июля 2016 года подложила взрывчатку под машину, в которую затем сел журналист.

Как сообщали «ФАКТЫ», предыдущее заседание Киевского апелляционного суда по делу Кузьменко завершилось штурмом зала.

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