- 16:59 Зеленский уволил глав двух областей, потому что "не увидел никакого результата"
- 16:52 За прогулы в Раде нардепы заплатят более 3 млн грн: «отличились» очень известные люди
- 16:50 Дело Шеремета: суд принял решение по Юлии Кузьменко
- 16:41 "Божьи творения": ПЦУ призвала украинцев отказаться от "живых" елок на Новый год
- 16:41 «Юля Кузьменко находится в изоляторе временного содержания, не исключаю, что ее там и оставят», — адвокат
- 16:23 Дело Шеремета: свидетель подтвердил в суде алиби Кузьменко
- 16:15 В России построили ледовый городок из глыб с вмерзшими рыбами
- 16:05 Обмен под угрозой: боевики «ДНР» возмущены решением украинского суда
- 16:02 Судебный пинг-понг по-киевски: строительство скандального ЖК «Подол Град Винтаж» на Подоле вновь разрешено
- 16:00 Упали прямо на дороге: в Кременчуге дети напились до потери сознания
- 15:59 Взятки и растрата бюджетных денег: в Киеве будут судить тренера национальной сборной Украины
- 15:53 В Украине появилась первая женщина — заслуженный мастер спорта по бильярду
Дело Шеремета: свидетель подтвердил в суде алиби Кузьменко
Детский хирург Юлия Кузьменко, которой прокуратура выдвинула обвинение в том, что это она подложила взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета, в ночь с 19 на 20 июля 2016 года находилась дома.
Об этом в суде, рассматривающем апелляцию на вердикт суда о содержании Кузьменко под стражей, заявил ее бывший муж Дмитрий Кузьменко.
«Если речь идет о периоде с 19 по 20 число, особенно в ночь с 19 на 20 число, то она безусловно, без всяких сомнений находилась дома», — сказал мужчина.
Он также добавил, что в ночь с 18 на 19 июля 2016 года они с женой встречали вернувшегося с отдыха сына, и хотели как можно больше времени провести с ним.
Кроме того, согласно его показаниям, у Юлии в тот период были проблемы со здоровьем, которые не позволяли ей надолго покидать дом.
В ответ на это представители обвинения заявили о наличии дополнительных доказательств вины подозреваемой, а также выступили против изменения меры пресечения.
Отметим, что уже 55 человек выразили желание взять Кузьменко на поруки.
Отметим, что из материалов следствия вытекает, что именно Кузьменко в ночь с 19 на 20 июля 2016 года подложила взрывчатку под машину, в которую затем сел журналист.
Как сообщали «ФАКТЫ», предыдущее заседание Киевского апелляционного суда по делу Кузьменко завершилось штурмом зала.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!